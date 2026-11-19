به گزارش خبرگزاری صداوسیما دفتر پخش بهمن‌سبز اعلام کرد : در آستانه‌ی روز جهانی کودک (۲۰ نوامبر برابر با ۲۹ آبان‌ماه) کمپین «بچه‌های مدرسه ایران» را در سراسر کشور برگزار می‌کند.

این کمپین ویژه‌ی اکران مدارس در سینماها با محوریت دو انیمیشن سینمایی «نبرد بادبادک‌ها» و «سفینه نجات» است که از ۲۷ آبان تا ۹ آذر ماه اجرایی می‌شود.

در قالب این کمپین و در راستای افزایش استقبال خانواده‌ها از آثار انیمیشن ایرانی، «سینماکارت دانش‌آموزی» برای بچه‌ها تدارک دیده شده است. این کارت که در سینماهای حوزه هنری به دانش‌آموزان شرکت کننده در اکران‌های مدارس اهدا می‌شود، شامل ۵۰ درصد تخفیف تماشای خانوادگی انیمیشن‌های «نبرد بادبادک‌ها» و «سفینه نجات» است و کودکان با مراجعه‌ی حضوری به گیشه، یا کد اختصاصی غیرحضوری از سایت «گیشه۷» می‌توانند از این تخفیف بهره‌مند شوند.

علاقه‌مندان می‌توانند برای هماهنگی اکران دانش‌آموزی انیمیشن «نبرد بادبادک‌ها» عدد ۶ را به شماره ۳۰۰۰۷۸۲۱۲۱ و همچنین برای انیمیشن «سفینه نجات» عدد ۵ را به شماره ۳۰۰۰۷۸۲۱۲۱ ارسال کنند. نمایش عمومی این آثار توسط پخش بهمن‌سبز در سینماهای سراسر کشور ادامه دارد.