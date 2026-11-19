به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، اجلاسیه ۴۵۶ شهید شهرستان بیجار با هدف پاسداشت مقام شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت و با حضور خانواده‌های معظم شهدا، مسئولان و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

در این مراسم، امام جمعه بیجار و معاون سیاسی امنیتی استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت زنده نگه داشتن مکتب شهدا، حضور مستمر مردم در صحنه‌های دفاع از انقلاب و کشور را نشانه وفاداری به آرمان‌های شهیدان دانست.

فرمانده سپاه بیت‌المقدس کردستان نیز شهدا را سرمایه‌های معنوی جامعه و نماد اقتدار کشور خواند و انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل جوان را ضروری دانست.

در این اجلاسیه، بر تکریم خانواده‌های شهدا و پاسداشت میراث ماندگار ۴۵۶ شهید دیار گروس تأکید شد.