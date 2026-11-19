به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، مدیریت هزینه‌ها، جلوگیری از اسراف و اصلاح الگوی مصرف را از راهکار‌های مهم عبور از مشکلات اقتصادی کشور دانست و گفت: پرداخت یارانه‌ها باید هدفمند شود و منابع حمایتی به اقشار نیازمند اختصاص یابد.

آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد در دیدار با حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با اشاره به مسائل اقتصادی کشور افزود: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از مصرف نادرست منابع و اسراف است و باید در هزینه‌کرد منابع کشور بازنگری شود.

وی با اشاره به موضوع افزایش قیمت بنزین بیان کرد: با توجه به محدودیت تولید و افزایش مصرف، مدیریت مصرف سوخت و کاهش اسراف ضروری است.

امام جمعه اصفهان همچنین با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن سیاست‌های حمایتی گفت: حمایت‌های مالی باید به افراد نیازمند اختصاص یابد و خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و زوج‌های جوان نیز در این زمینه مورد توجه قرار گیرند.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت نظام درمانی و صندوق‌های بیمه، بر ضرورت استقلال مالی صندوق‌های بیمه و جلوگیری از برداشت دولت از منابع آنها تأکید کرد.

وی همچنین تأمین ارز مورد نیاز حج را ضروری دانست و خواستار پیگیری این موضوع برای فراهم شدن زمینه اعزام زائران شد.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالفتاح نواب، نماینده ولی‌فقیه در امور حج و زیارت، با اشاره به مذاکرات انجام‌شده برای برگزاری حج ۱۴۰۵ گفت: پیگیری‌هایی برای تأمین ارز مورد نیاز حج انجام شده و بخشی از ارز مورد نیاز تأمین شده است، اما منابع مالی مربوط هنوز از سوی دولت بازنگردانده شده است.

وی افزود: دولت اعلام کرده است تنها امکان تأمین بخشی از ارز مورد نیاز را دارد؛ بنابراین برای فراهم شدن زمینه اعزام حجاج، کاهش برخی هزینه‌ها ضروری است.

حجت الاسلام والمسلمین نواب همچنین با اشاره به ترکیب زائران ایرانی حج ۱۴۰۵ گفت: سهم زائران اهل سنت از مجموع حجاج ایرانی از حدود ۱۴ درصد در سال‌های گذشته به ۲۴ درصد در حج امسال افزایش یافته است.