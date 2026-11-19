به گزارش گروه ورزش خبرگزاری صدا و سیما ، در پی استعفای سهراب بختیاری‌زاده از سرمربیگری تیم فوتبال استقلال، کمیته فنی باشگاه با حضور اعضای خود تشکیل جلسه داد تا ابعاد مختلف این موضوع و دلایل استعفای سرمربی تیم مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

باشگاه استقلال با توجه به شرایط تیم و برنامه‌های پیش‌رو، مخالف استعفای بختیاری‌زاده بوده و بر همین اساس، اعضای کمیته فنی در این نشست به بررسی شرایط موجود و راهکارهای پیش‌رو پرداختند.

تصمیمات و جمع‌بندی نهایی باشگاه در خصوص این موضوع پس از بررسی‌های لازم، از طریق رسانه رسمی باشگاه استقلال اطلاع‌رسانی خواهد شد.