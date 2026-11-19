به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران در بوشهر درباره سیاست واردات خودرو اظهار داشت: محور اصلی سیاست‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت حمایت از تولید داخلی و تولیدکنندگان کشور است و در حوزه خودرو نیز این اصل مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: در عین حال، نیاز کشور به واردات خودرو‌های خارجی نیز به‌عنوان یک واقعیت پذیرفته شده است، اما این واردات باید به‌گونه‌ای مدیریت شود که علاوه بر تأمین نیاز بازار، فشار مضاعفی بر منابع ارزی کشور وارد نکند و به تولید داخلی آسیب نزند.

مفتح درباره برخی اخبار منتشرشده پیرامون ابلاغیه واردات خودرو نیز اظهار داشت: این موضوع بیشتر یک فضاسازی بود که بیشتر واردکنندگان خودرو آن را اطلاع رسانی کردند.

وی یادآورشد:در این زمینه سخنگوی اقتصادی وزارتخانه توضیحات لازم را ارائه کرده است و باید در انتشار اخبار و اطلاعات، مراقب فضاسازی‌ها و اطلاعات نادرستی بود که ممکن است از سوی برخی افراد و گروه‌ها مطرح شود.



مفتح در پاسخ به پرسشی درباره تعرفه واردات خودرو گفت: در سیاست‌های وزارت صمت، اصل بر حمایت از تولید داخل و توسعه تولیدات داخلی است. اگر شرایطی ایجاد می‌شود، تلاش می‌شود با کنترل خودرو‌های وارداتی که هم بر منابع عرضه کشور و هم بر تولید داخلی فشار می‌آورد، به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت شود که به تولید داخلی صدمه‌ای وارد نشود؛ البته نیاز کشور به واردات خودرو‌های خارجی نیز واقعیتی است که باید تأمین شود، اما نباید به‌حدی باشد که به بازار خودرو‌های تولید داخلی آسیب بزند.

وی افزود: این موضوع هنوز در مرحله بحث کارشناسی است و به نتیجه نرسیده است. یک‌باره موضوع بالا رفت و گویا ابلاغیه‌ای به دست برخی رسیده بود، در حالی که بیشتر فضاسازی بود و تصور می‌کنم واردکنندگان آن را انجام دادند. لازم بود حداقل تکذیبیه‌ای انجام شود تا بازار خودرو کمی متعادل شود، چون این موضوع تأثیر زیادی بر بازار گذاشته بود. آقای زارع، سخنگوی اقتصادی وزارت صمت، در این زمینه مصاحبه و توضیحاتی ارائه کرد؛ مبنای آن ۶۰ درصد مناطق آزاد و ۱۰۰ درصد مناطق غیرآزاد بوده است.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر اینکه مصوبه‌ای در این زمینه ابلاغ نشده است، گفت: باید مراقب باشیم؛ به‌ویژه کسانی که با فضای عمومی و افکار عمومی سر و کار دارند باید مراقب بازی‌هایی باشند که متأسفانه در این شرایط برخی سودجویان انجام می‌دهند.

مفتح بیان کرد: مقررات، قوانین و آیین‌نامه‌های بازدارنده توسعه تجارت، با هدف تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع پیش‌روی فعالان این بخش بازنگری می‌شود.

معاون وزیر صمت گفت:با توجه به اهمیت بنادر شمالی و جنوبی در تأمین مواد اولیه و نیاز‌های کشور و همچنین نقش آنها در مقابله با محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، نخستین سفر اداری خود را به استان‌های ساحلی و دیدار با فعالان اقتصادی این استان‌ها اختصاص دادم.

مفتح افزود: در این سفرها، دیدار با فعالان اقتصادی و مدیران استان‌ها با هدف شنیدن مسائل و مشکلات و تلاش برای رفع موانع تجارت در اولویت قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت بهره‌گیری از دیدگاه فعالان اقتصادی بیان کرد: فعالان این حوزه در خط مقدم تجارت قرار دارند و به‌خوبی با مشکلات و موانع آشنا هستند؛ از این رو، مشورت با آنها می‌تواند در شناسایی و رفع مشکلات مؤثر باشد.

مفتح ادامه داد: تلاش می‌کنیم مقررات‌زدایی را در حد امکان دنبال کنیم و چنانچه قوانین، مقررات یا آیین‌نامه‌هایی مانع توسعه تجارت باشند، برای اصلاح و بازنگری آنها اقدام خواهیم کرد؛ حتی اگر این موضوع نیازمند پیگیری در مراجع بالاتر از سازمان توسعه تجارت باشد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با تشریح سازوکار‌های نظارت بر بازار گفت: کارگروه تنظیم بازار وزارتخانه به‌صورت هفتگی و با حضور دستگاه‌های مرتبط تشکیل می‌شود و در این نشست‌ها تغییرات قیمت کالا‌ها نسبت به هفته، ماه و سال گذشته بررسی و ریشه‌یابی می‌شود.

مفتح ادامه داد: در کنار این کارگروه، ۲ کارگروه تخصصی برای مدیریت بازار مواد اولیه پتروشیمی و محصولات صنایع معدنی و فولادی فعالیت می‌کنند که به‌صورت منظم وضعیت عرضه، تقاضا و مشکلات تولیدکنندگان را بررسی می‌کنند.

وی با بیان اینکه مدیریت بازار مواد اولیه نقش تعیین‌کننده‌ای در کنترل بازار کالا‌های نهایی دارد، افزود: سیاست اصلی بر مدیریت عرضه و تقاضا و استفاده از ظرفیت بورس کالا استوار است تا بازار به‌جای مداخلات دستوری، از طریق سازوکار‌های اقتصادی و نظارتی مدیریت شود.

مفتح گفت: تجربه این سازوکار در دو سال گذشته نشان داده است که با وجود آسیب‌هایی که در برخی مقاطع به ظرفیت تولید صنایع فولادی و پتروشیمی وارد شده، می‌توان با اولویت‌بندی نیاز‌ها و مدیریت منابع موجود، از بروز اختلال جدی در بازار جلوگیری کرد.