به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ با پایان مهلت خوداظهاری سرپرستان خانوار جهت افزایش مبلغ کالابرگ، خبرنگار ما به میان مردم رفت و از نگاه هموطنان به مشمولیت دریافت و افزایش اعتبار کالابرگ گفت.



معاون رفاه وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: هموطنانی که مشمول دریافت کالابرگ نشده اند، می توانند با مراجعه به سامانه حمایت علت حذف خود را مشاهده و پیگیری کنند.



محسن قره گوزلی گزارش می دهد؛