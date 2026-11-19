پخش زنده
امروز: -
با پایان مهلت خوداظهاری سرپرستان خانوار جهت درخواست افزایش مبلغ کالابرگ، خبرنگار ما گزارشی درباره این موضوع تهیه کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ با پایان مهلت خوداظهاری سرپرستان خانوار جهت افزایش مبلغ کالابرگ، خبرنگار ما به میان مردم رفت و از نگاه هموطنان به مشمولیت دریافت و افزایش اعتبار کالابرگ گفت.
معاون رفاه وزرات تعاون کار و رفاه اجتماعی گفت: هموطنانی که مشمول دریافت کالابرگ نشده اند، می توانند با مراجعه به سامانه حمایت علت حذف خود را مشاهده و پیگیری کنند.
محسن قره گوزلی گزارش می دهد؛