منطقه برق فیروزکوه در راستای صیانت از زیرساخت‌ها و پیشگیری از بروز حوادث، عملیات جهادی حریم‌بانی از خطوط و تجهیزات شبکه توزیع برق را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای صیانت از تأسیسات و زیرساخت‌های شبکه توزیع برق، پیشگیری از بروز حوادث و مقابله با هرگونه تجاوز به حریم قانونی خطوط و تجهیزات برق، عملیات جهادی حریم‌بانی در سطح منطقه برق فیروزکوه به اجرا درآمد.

مرتضی بادله مدیر منطقه برق فیروزکوه گفت : در جریان این عملیات، تیم های تخصصی متشکل از کارشناسان و نیروهای حوزه‌های بهره‌برداری، مهندسی و ایمنی با حضور میدانی در محدوده‌های تعیین‌شده، نسبت به پایش وضعیت حریم شبکه، شناسایی موانع و موارد تجاوز به حریم و پیگیری اقدامات لازم برای رفع مخاطرات احتمالی اقدام کردند.

وی افزود : این اقدام با هدف ارتقای ایمنی شبکه، پیشگیری از بروز حوادث ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز و عوامل تهدیدکننده حریم خطوط برق و همچنین افزایش قابلیت اطمینان و پایداری شبکه توزیع برق در محدوده تحت پوشش منطقه برق فیروزکوه انجام شد.