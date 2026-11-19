سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان با اشاره به اجرای طرح هوشمندسازی آرد در استان خوزستان گفت: هدف این طرح جلوگیری از سوءاستفاده و مقابله با کارت‌های نامتعارف در خرید از نانوایی‌هاست و به هیچ عنوان شامل خرید‌های متعارف شهروندان از نانوایی‌های دولتی استان، به‌ویژه شهر اهواز، نمی‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عبیات با تأکید بر اینکه «جای هیچ‌گونه نگرانی برای تهیه نان مورد نیاز مردم وجود ندارد»، اظهار داشت: کارت‌های نامتعارف کارت‌هایی هستند که جنبه‌ی اقتصادی و تجاری دارند و شهروندی را که به صورت کاملاً نرمال و متعارف خرید می‌کند، مدنظر قرار نمی‌دهند.

وی درباره‌ی سهمیه‌ی ماهانه نان برای شهروندان افزود: اصولا هیچ گونه محدودیتی در سهمیه نان برای شهروندان از سوی دولت در نظر گرفته نشده است و اجرای برنامه‌هایی مانند مدیریت هوشمند آرد و نان صرفا به منظور جلوگیری از سوء استفاده افرادی است که نان یارانه‌ای را برای مصارف غیر خانوار و با کارت‌های نامتعارف خریداری می‌کنند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بیان کرد: موضوع مصرف نان بر اساس عادت و ذائقه‌ی غذایی افراد متفاوت است؛ ممکن است کسی ماهانه ۱۲۰ یا ۱۵۰ قرص نان و کسی کمتر یا بیشتر مصرف کند، اما «هیچ محدودیتی در این خصوص وجود ندارد».

عبیات درباره‌ی احتمال واگذاری کارت‌های خانوار به سودجویان هشدار داد و از مردم خواست به این نکته توجه داشته باشند که اگر کارت‌ها را در اختیار دیگران قرار دهند، کارت استفاده می‌شود و به حساب سرانه و سهمیه‌ی خانوارشان منظور خواهد شد.

وی فلسفه‌ی اجرای طرح را صیانت از قدرت خرید مردم، جلوگیری از هدر رفت نان و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی در روند خرید از نانوایی‌های دولتی عنوان کرد و یادآور شد: نانوایی‌های دولتی نانی که عرضه می‌کنند با آرد یارانه‌ای دولت تهیه می‌شود و وظیفهٔ مسئولان صیانت از این آرد و از قدرت خرید مردم است.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان عنوان کرد: هر چه این صیانت به‌درستی انجام شود، هم قدرت خرید مردم بالاتر می‌رود و هم از مسائل دیگری که ممکن است رخ دهد جلوگیری می‌شود.