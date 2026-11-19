آنتونیو پاپالاردو، آهنگساز اثر «پترس اِنی» پیش از اجرای این اثر در تالار وحدت، با مدیرعامل بنیاد رودکی، دیدار و درباره ظرفیت‌های همکاری هنری و اجرای بین‌المللی آثار موسیقایی با همراهی ارکستر سمفونیک تهران گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی بنیاد رودکی، در این دیدار مديرعامل بنیاد رودکی ضمن خوشامدگویی به آنتونیو پاپالاردو و همراهانش، ابراز امیدواری کرد میزبانی ایران و بنیاد رودکی خاطره‌ای خوش برای این هنرمند رقم بزند و با اشاره به جلسات و هماهنگی‌های انجام‌شده با همکاری رایزنی فرهنگی ایران در ایتالیا و سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی بر اهمیت شکل‌گیری و برگزاری این رویداد هنری تأکید کرد.

مدیرعامل بنیاد رودکی با اشاره به استقبال مخاطبان و فروش تمامی بلیت‌های اجرا، ظرفیت‌های هنری این بنیاد، تالارهای نمایشی و موسیقایی و فعالیت ارکسترهای سمفونیک تهران و موسیقی ملی ایران را تشریح کرد. وی همچنین با اشاره به تجربه اجراهای بین‌المللی ارکستر سمفونیک تهران این مجموعه را ظرفیتی برای معرفی فرهنگ و هنر ایران در عرصه جهانی دانست.

آنتونیو پاپالاردو نیز در این دیدار با ارائه توضیحاتی درباره شکل‌گیری اثر «پترس اِنی» و اهمیت روز ۱۸ نوامبر در تقویم مسیحیت، از ظرفیت اجرای این اثر با همراهی ارکستر سمفونیک تهران در دیگر کشورها سخن گفت و بر ضرورت معرفی فرهنگ و تمدن ایران به مخاطبان جهانی تأکید کرد.

این آهنگساز ایتالیایی همچنین از مطالعه کتابی درباره رهبر شهید انقلاب اسلامی و تأثیرپذیری خود از محتوای آن سخن گفت و اعلام کرد مرثیه‌ای در این زمینه نوشته است که قصد دارد پس از ماه فوریه آن را اجرا کند.

در ادامه مديرعامل بنیاد رودکی با اشاره به علاقه و آشنایی رهبر شهید انقلاب اسلامی با هنر، شعر و موسیقی، بر اهمیت بازشناسی دیدگاه‌ها و نگاه فرهنگی و هنری ایشان تأکید کرد.

در بخش دیگری از این دیدار نصیر حیدریان رهبر ارکستر سمفونیک تهران توضیحاتی از روند تمرین و آماده‌سازی اثر ارائه کرد و با اشاره به همراهی و تلاش نوازندگان برای ارائه اجرایی باکیفیت، از تجربه تمرین این اثر ابراز رضایت کرد.

در این دیدار محمدرضا ابراهیمی مدیرکل همکاری‌ها و تنظیم‌گری صادرات فرهنگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و امیرعباس ستایشگر معاون آفرینش‌های هنری بنیاد رودکی نیز حضور داشتند.