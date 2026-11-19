

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، لیگ برتر بسکتبال بانوان جمعه (٢٩ آبان) با برگزاری دیدار‌های هفته چهارم ادامه پیدا می‌کند. در این هفته، دیدار آکادمی بسکتبال سحر و استقلال تهران به دلیل حادثه واژگونی اتوبوس و حضور نیافتن آکادمی سحر لغو شده است. این تیم هفته گذشته نیز در دیدار مقابل فولاد مبارکه سپاهان به میدان نرفته بود.

در یکی از دیدار‌های این هفته، پیشرو تهران که با سه پیروزی متوالی برابر قهوه باتسام، سپاهان و گروه بهمن همچنان بدون شکست باقی مانده است، به مصاف کی‌دبلیوسی تهران می‌رود. پیشرو هفته گذشته با نتیجه ۸۰ بر ۴۲ گروه بهمن را شکست داد تا جایگاه خود را به عنوان یکی از تیم‌های موفق آغاز فصل تثبیت کند.

استقلال تهران نیز دیگر تیم بدون شکست مسابقات است که این هفته به دلیل لغو دیدارش مقابل آکادمی سحر، استراحت خواهد داشت. آبی‌پوشان هفته گذشته در یکی از حساس‌ترین دیدار‌های لیگ، پالایش نفت آبادان را با نتیجه ۵۰ بر ۴۸ شکست دادند و نخستین باخت فصل را به این تیم تحمیل کردند.

ستاد ملی گاز تهران نیز در کنار استقلال و پیشرو، سومین تیمی است که تا پایان هفته سوم شکستی را تجربه نکرده است. این تیم پس از پیروزی برابر گروه بهمن، کی‌دبلیوسی و آکادمی بسکتبال نیکا، در هفته چهارم میهمان پالایش نفت آبادان خواهد بود؛ تیمی که پس از دو پیروزی ابتدایی برابر سپاهان و آکادمی سحر، هفته گذشته نخستین شکست خود را مقابل استقلال تجربه کرد و حالا در اندیشه بازگشت به مسیر پیروزی است.

در دیگر دیدار این هفته، گروه بهمن تهران که فصل را با سه شکست برابر ستاد ملی گاز، قهوه باتسام و پیشرو آغاز کرده، میزبان فولاد مبارکه سپاهان خواهد بود. این تیم باسابقه برای خروج از شرایط فعلی و ثبت نخستین پیروزی خود، کار دشواری در پیش دارد.

همچنین آکادمی بسکتبال نیکا در خانه به مصاف قهوه باتسام مشهد می‌رود. نیکا که در سه هفته ابتدایی برابر آکادمی سحر، استقلال و ستاد ملی گاز شکست خورده، به دنبال نخستین برد فصل است. در مقابل، قهوه باتسام با دو پیروزی برابر گروه بهمن و کی‌دبلیوسی و یک شکست مقابل پیشرو، به دنبال ثبت سومین برد خود خواهد بود.

برنامه دیدار‌های هفته چهارم لیگ بسکتبال زنان به این شرح است:

جمعه ۲۹ آبان

*آکادمی بسکتبال نیکا - قهوه باتسام مشهد (ساعت ۱۱ - شهر قدس)

*کی‌دبلیوسی تهران - پیشرو تهران (ساعت ۱۳ - شهر قدس)

*گروه بهمن تهران - فولاد مبارکه سپاهان (ساعت ۱٥- سالن شهر قدس)

*پالایش نفت آبادان - ستاد ملی گاز تهران (ساعت ۱۶ - آبادان)