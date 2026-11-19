به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان، در آستانه رویداد ملی «ایران جان»، نشست مدیرکل و معاون جدید با خبرنگاران صداوسیمای مرکز کرمان برگزار شد.



عماد محمدی در این نشست، با قدردانی از نقش مهم خبرنگاران در توسعه رسانه و انعکاس مشکلات مردم، بیان داشت: بسیاری از مشکلات به‌تدریج و بخشی دیگر با پیگیری قابل حل است.



وی با اشاره به ظرفیت‌های خبرنگاران در شهرستان‌ها، بر ضرورت تعامل بیشتر و استفاده از توانمندی‌های محلی تأکید کرد و گفت: خبرنگاران می‌توانند با تعامل مناسب با فرمانداران، بخشداران و دستگاه‌های اجرایی، از ظرفیت‌های شهرستان خود برای تأمین امکانات مورد نیاز استفاده کنند.



مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان همچنین از برگزاری دوره‌های آموزشی برای ارتقای کیفیت تصاویر خبر داد و بر پیگیری مشکلات خبرنگاران تأکید کرد.



محمدی با اشاره به اهمیت رویداد «ایران جان»، خواستار همکاری همه خبرنگاران برای معرفی شایسته شهرستان‌ها شد و تصریح کرد: عملکرد خبرنگاران در این رویداد ارزیابی می‌شود و خبرنگاران برتر شناسایی خواهند شد.



وی درباره مشکلات سوخت خبرنگاران نیز با اشاره به تعامل مناسب برخی فرمانداران با خبرنگاران، این موضوع را قابل پیگیری و حل‌شدنی دانست و بر توجه ویژه خبرنگاران به رویداد‌های مهم و دورهمی‌های شبانه در شهرستان‌ها تأکید کرد.



در ادامه این نشست، محمدامین رمضانی، معاون جدید خبر صداوسیمای مرکز کرمان، با قدردانی از تلاش خبرنگاران شهرستان‌ها، از آنان خواست تا ۲۰ آذرماه، سه گزارش از ظرفیت‌ها و داشته‌های شهرستان‌های خود تهیه کنند تا گوشه‌ای از توانمندی‌های هر منطقه در رویداد ملی «ایران جان» به تصویر کشیده شود.



رمضانی با اشاره به تقسیم‌بندی پنج‌گانه برنامه‌های خبری، خاطرنشان کرد: جزئیات این تقسیم‌بندی در فرصت مناسب برای خبرنگاران تشریح خواهد شد.



وی همچنین از برگزاری جشنواره استانی «ایران جان» در اسفندماه خبر داد و افزود: آثار خبرنگاران در این جشنواره با حضور فرمانداران و بخشداران ارائه می‌شود و ۱۰ خبرنگار برتر مورد تقدیر قرار می‌گیرند.



معاون جدید خبر صداوسیمای مرکز کرمان با اشاره به تشکیل ستاد «ایران جان» به ریاست استاندار و دبیری صداوسیما، بر ضرورت تشکیل کمیته‌های متناظر در شهرستان‌ها تأکید کرد و گفت: تولیدات شهرستانی در قالب مستند، گزارش و خبر تهیه و برای پخش در جدول برنامه‌های شبکه قرار می‌گیرد.



در این نشست، خبرنگاران شهرستان‌ها نیز ضمن معرفی خود، مسائل و مشکلاتشان از جمله کمبود سوخت، تجهیزات، کارت خبرنگاری و امکانات مورد نیاز را مطرح کردند.



همچنین در این نشست، از خدمات ایرج مزارعی، معاون سابق خبر صداوسیمای مرکز کرمان، قدردانی و محمدامین رمضانی به‌عنوان معاون جدید خبر معرفی شد. از همراهی مهدی دهقان، مدیر خبر نیز تقدیر شد.



در پایان، مسائل فنی خبرنگاران آزاد مورد بررسی قرار گرفت.