به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، گرمای زندگی، این‌بار از مسیر لوله‌های گاز به خانه‌های روستای دهبکر رسیده است.

روستایی که اهالی آن حالا در کنار گرمای بخاری‌های گازی خاطرات گذشته و سختی‌های تأمین سوخت نفت برای گرمایش و پخت و پز را مروز می‌کنند

رسیدن گاز طبیعی به دهبکر، تنها روشن شدن شعله‌های اجاق نیست؛ گامی برای آسایش و رفاه بیشتر زندگی روستایی است. جایی که زنان خانه‌دار هم از راحتی کار‌ها به ویژه پخت و پز می‌گویند.

البته گرمای گاز وقتی ماندگارتر می‌شود که با فرهنگ صرفه‌جویی همراه باشد؛ موضوعی که روستاییان به خوبی ضرورت آن را درک کرده و بر استفاده بهینه از این نعمت تأکید دارند.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی شرکت گاز آذربایجان‌غربی، ۹۲ درصد روستا‌های بالای بیست خانوار استان از نعمت گاز بهره‌مند هستند.