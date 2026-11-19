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اهالی روستای ۱۱۰ خانواری دهبکر با اتصال به شبکه گاز کشور علاوه بر بهرهمندی از این نعمت و گرمتر شدن زندگیشان، با مدیریت مصرف هوای دیگر هموطنان را هم دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، گرمای زندگی، اینبار از مسیر لولههای گاز به خانههای روستای دهبکر رسیده است.
روستایی که اهالی آن حالا در کنار گرمای بخاریهای گازی خاطرات گذشته و سختیهای تأمین سوخت نفت برای گرمایش و پخت و پز را مروز میکنند
رسیدن گاز طبیعی به دهبکر، تنها روشن شدن شعلههای اجاق نیست؛ گامی برای آسایش و رفاه بیشتر زندگی روستایی است. جایی که زنان خانهدار هم از راحتی کارها به ویژه پخت و پز میگویند.
البته گرمای گاز وقتی ماندگارتر میشود که با فرهنگ صرفهجویی همراه باشد؛ موضوعی که روستاییان به خوبی ضرورت آن را درک کرده و بر استفاده بهینه از این نعمت تأکید دارند.
بر اساس آمار اعلام شده از سوی شرکت گاز آذربایجانغربی، ۹۲ درصد روستاهای بالای بیست خانوار استان از نعمت گاز بهرهمند هستند.