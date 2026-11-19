فردا سه تن از مسئولان استانی و شهرستانی در میز‌های خدمت نماز جمعه ارومیه به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، فردا سه تن از مسئولان استانی و شهرستانی در میز‌های خدمت نماز جمعه ارومیه به مسائل و مشکلات مردم رسیدگی می‌کنند.



ستاد برگزاری نماز جمعه ارومیه اعلام کرد: میز‌های خدمت نماز فردا با حضور مدیران کل منابع طبیعی و آبخیزداری کتابخانه‌های عمومی آذربایجان غربی و شهردار منطقه ۲ ارومیه برگزار می‌شود.

این برنامه از ساعت۱۱ غرفه میز‌های خدمت مصلی امام خمینی (ره) ارومیه برگزار می‌شود.