به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، رئیس اداره قران و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: بیستمین آزمون سراسری قران و عترت استان بوشهر با حضور حدود ۶۰۰ نفر از حافظان و قاریان در حوزه‌های ۱۲ گانه قران استان بوشهر امروز (شنبه ۲۸ آبان) همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

ابراهیم کامران افزود: این مسابقات در شهر بوشهر در دانشگاه علوم پزشکی با حضور ۱۵۰ نفر از حافظان و قاریان برگزار شد.

وی با تاکید نقش این آزمون در افزایش سطح کمی و کیفی حوزه قران و عترت استان، گفت: نتایج این آزمون ۶ آذر در سامانه جامع قرانی به همراه آزمون‌های الکترونیکی و مجازی اعلام خواهد شد.