بیستمین دوره آزمون‌های سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور، با حضور حدود ۲ هزار شرکت‌کننده در استان مرکزی در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بیستمین دوره آزمون‌های سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور در ۱۴ رشته حفظ قرآن کریم و با حضور حدود ۲ هزار شرکت‌کننده در استان مرکزی در حال برگزاری است.

سعیدی مسئول برگزاری این آزمون گفت: این آزمون در ۱۴ رشته حفظ قرآن کریم، از حفظ جزء سی‌ام تا حفظ کل قرآن، برگزار می‌شود.

شرکت‌کنندگان در گروه‌های سنی مختلف، از کودکان زیر ۱۲ سال تا بزرگسالان ۶۰ سال، در این رقابت قرآنی حضور دارند.

به گفته مسئول برگزاری آزمون در شهرستان اراک، بانوان استقبال بیشتری از این دوره داشته‌اند و آزمون‌های الکترونیکی نیز در روز‌های آینده همزمان با سراسر کشور برگزار خواهد شد.