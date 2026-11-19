علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش کشورمان با پیشی گرفتن از دو رقیبش فراس البریکان و سالم الدوساری از عربستان مرد سال آسیا شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا بیرانوند، دروازه بان ملی پوش کشورمان با پیشی گرفتن از دو رقیبش فراس البریکان و سالم الدوساری از عربستان مرد سال آسیا شد.

مراسم برترین‌های فوتبال آسیا ۲۰۲۶ بعد از ظهر امروز در بانکوک تایلند برگزار شد و فوتبال ایران با ۵ نامزد ۲ جایزه را کسب کرد.

به گزارش پایگاه‌ای اف سی از کوالالامپور، در سی امین آئین گالای فوتبال آسیا ۲۰۲۶ که در سالن تئاتر آکسرا کینگ پاور در شهر بانکوک تایلند برگزار شد، و علیرضا بیرانوند دروازه بان ملی پوش تیم فجر شهید سپاسی شیراز به سبب درخشش در جام جهانی ۲۰۲۶ مرد سال لقب گرفت. این دومین بار پس از سال ۲۰۱۹ بود که بیرانوند ۳۴ ساله نامزد این جایزه شد و این بار آن را کسب کرد.

تایلند برای دومین بار پس از سال ۲۰۱۷ میزبان مراسم بود.

فهرست سایر نامزد‌ها به این شرح معرفی شدند:

* مرد سال آسیا: علیرضا بیرانوند از ایران - فجر شهید سپاسی شیراز (در این بخش سالم الدوسری هافبک ملی پوش عربستان و الهلال عربستان و فیراس البریکان ستاره ۲۶ ساله خط حمله تیم ملی عربستان و تیم الاهلی عربستان دوم و سوم شدند.)

* بهترین بازیکن لژیونر: لی کانگ این از کره جنوبی - پاری سن ژرمن فرانسه و آتلتیکومادرید اسپانیا (در این بخش آیاسه اودا از ژاپن - فاینورد هلند و لیل فرانسه و هوانگ این بیوم از کره جنوبی - فاینورد هلند و پورتو پرتغال هم نامزد بودند.)

* بهترین بازیکن لژیونر زن: کایتلین فورد از استرالیا - آرسنال انگلیس (در این بخش آلانا کندی از استرالیا - لاندن سیتی لایونسس انگلیس و یوی هاسه گاوا از ژاپن - منچسترسیتی انگلیس هم نامزد بودند.)

* بهترین بازیکن فوتسال: محمد عثمان موسی از تایلند - خیمبی کارتاخنا اسپانیا ((در این بخش سعید احمد عباسی از ایران - گیتی پسند اصفهان و حسین طیبی از ایران - گهر زمین ایران هم نامزد بودند.)

* بهترین بازیکن جوان (دختران):یو جونگ هیانگ از کره شمالی - ۲۵ آوریل کره شمالی (در این بخش کیم وون سیم از کره شمالی - تیم مدرسه پیونگ یانگ کره شمالی و نوآ فوکوشیما از ژاپن و تیم آکادمی فوکوشیما ژاپن هم نامزد بودند.)

* بهترین بازیکن جوان (پسران): ریونوسوکه ساتو از ژاپن - اف سی توکیو ژاپن و والنسیا اسپانیا (در این بخش ماکی کیتاهارا از ژاپن - تیم اف سی توکیو ژاپن و ریون ایچی هارا از ژاپن - آلکمار هلند نیز نامزد بودند.)

* بهترین بازیکن زن:کیم کیونگ یونگ از کره شمالی - نایگوهیانگ کره شمالی (در این بخش هالی مک نامارا از استرالیا - ملبورن سیتی استرالیا و اورتون انگلیس و کیم هی ری از کره جنوبی - ووهان جیانگدا چین و اف سی سوون کره جنوبی هم نامزد بودند.

* بهترین سرمربی مرد: گو کورودا از ژاپن - تیم ماچیدا زلویا ژاپن (در این بخش جوزف مونته مورو از استرالیا - تیم ملی زنان استرالیا و سادایوشی شیرای از ژاپن - تیم ملی دختران کمتر از ۱۷ سال ژاپن هم نامزد بودند.

* بهترین سرمربی زنان: مرضیه جعفری از ایران - خاتون بم (در این بخش ما شیائوشو از چین و تیم دختران کمتر از ۱۷ سال چین و پارک یون جیونگ از کره جنوبی و تیم دختران کمتر از ۲۰ سال کره جنوبی هم نامزد بودند.)

-جعفری

* بهترین فدراسیون سال (پلاتین): ژاپن (کشور‌های اردن و عربستان هم نامزد بودند.)

* بهترین فدراسیون سال (الماس): تایلند (کشور‌های چین و ویتنام هم نامزد بودند.)

* بهترین فدراسیون سال (طلا): هند (کشور‌های هنگ کنگ و مالزی هم نامزد بودند.)

* بهترین فدراسیون سال (یاقوت): بنگلادش (کشور‌های گوآم و لائوس هم نامزد بودند.)

* بهترین اتحادیه منطقه‌ای سال: آسه آن (مناطق آسیای میانه و جنوب هم نامزد بودند.)

* جایزه رئیس‌ای اف سی به فوتبال پایه (طلا): ژاپن (کشور‌های استرالیا و ایران هم نامزد بودند.)

* جایزه رئیس‌ای اف سی به فوتبال پایه (نقره): بنگلادش (کشور‌های گوآم و هند نیز نامزد بودند.)

* جایزه رئیس‌ای اف سی به فوتبال پایه (برنز): میانمار (کشور‌های کامبوج و اندونزی هم نامزد بودند.)

* جایزه میزبانی شایسته جام ملت‌های زنان آسیا: استرالیا

* جایزه الماس آسیا (خدمتگزار فوتبال آسیا): لیم کیا تونگ از سنگاپور