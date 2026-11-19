هجدهمین همایش ملی قیر، آسفالت و ماشین‌آلات با تمرکز بر روش‌های نوین تولید، استفاده از مواد جایگزین و ارتقای کیفیت روسازی راه‌ها، میزبان پژوهشگران و کارشناسان داخلی و بین‌المللی بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دومین روز هجدهمین همایش ملی و نمایشگاه قیر، آسفالت و ماشین‌آلات با ارائه دستاوردهای پژوهشی و بررسی راهکارهای توسعه فناوری در صنعت راهسازی همراه بود.

در این بخش، شش مقاله علمی درباره کاربرد هوش مصنوعی در ارزیابی عملکرد آسفالت، استفاده از سرباره فولاد و نانوسیلیس و به‌کارگیری مواد بازیافتی در اصلاح قیر ارائه شد.

همچنین کارشناسان در نشست‌های تخصصی، چالش‌های تولید آسفالت در کشور، مدیریت هوشمند دارایی‌های راه و روش‌های نگهداری و بهسازی روسازی را بررسی کردند.

تداوم بهره‌برداری از زیرساخت‌های حمل‌ونقل در شرایط اضطراری نیز از دیگر محورهای مورد بحث متخصصان در این رویداد بود.

در بخش بین‌المللی، پژوهشگر ارشد شرکت ایتالیایی Iterchimica با تشریح تجربه اتحادیه اروپا در بازیافت آسفالت، فناوری‌های جدید استفاده از مواد جوان‌ساز را معرفی کرد.

این همایش با هدف انتقال دانش فنی، معرفی فناوری‌های کاربردی و تقویت همکاری میان پژوهشگران و فعالان صنعت راهسازی، از ۲۶ تا ۲۸ آبان در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی برگزار شد.