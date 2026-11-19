پیکر مطهر شهید ۱۷ ساله دوران دفاع مقدس در میان حضور پرشور مردم، دانشجویان و مسئولان، در شهرک واوان شهرستان اسلام‌شهر به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بار دیگر عطر شهادت در شهرک واوان شهرستان اسلام‌شهر پیچید؛ پیکر مطهر شهید گمنام دفاع مقدس بر دستان مردم شهیدپرور و قدرشناس این منطقه تشییع شد.

این شهید ۱۷ ساله دوران دفاع مقدس، با حضور پرشور دانشجویان، دانش‌آموزان، خانواده‌های معظم شهدا و مسئولان شهری، مورد تجلیل قرار گرفت و در مراسمی باشکوه تشییع شد.

پیکر این شهید والا مقام تا آرامگاه ابدی‌اش در دانشکده فرهنگیان عترت شهرک واوان، میعادگاه عاشقان و دلدادگان فرهنگ ایثار و شهادت، بدرقه و به خاک سپرده شد.