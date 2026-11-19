به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مهرداد بهنام‌نیا با اشاره به موضوع اظهارنامه‌های نشان‌دار اظهار داشت: در سال جاری ۶۶ پروژه در این موضوع مطرح شده بود که خوشبختانه با حمایت و همراهی مؤدیان محترم مالیاتی، توانستیم اعتبار این ۶۶ طرح را تأمین کنیم و ان‌شاءالله گامی برای تکمیل و بهره‌برداری از این طرح‌ها برداشته شود.

وی افزود: از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح‌های انتقال خون، مدارس سطح استان و سالن ژیمناستیک مرکز استان اشاره کرد و امیدواریم این روند در سال‌های آینده نیز ادامه یابد.

سرپرست اداره‌کل امور مالیاتی استان بوشهر در خصوص عوارض توزیع‌شده میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستا‌های فاقد دهیاری که به حساب فرمانداری‌ها واریز می‌شود، گفت: در سال ۱۴۰۴ حدود ۷ و ۹ دهم همت عوارض میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و روستا‌ها توزیع شد و در هفت ماه سال ۱۴۰۵ نیز نزدیک به ۷ همت عوارض توزیع کرده‌ایم.

وی ابراز امیدواری کرد: این فرایند ادامه پیدا کند و بتوانیم بخش قابل‌توجهی از عوارض را در مدت باقی‌مانده تا پایان سال وصول و واریز کنیم تا به آبادانی و بهبود شرایط استان کمک شود.

بهنام‌نیا با توجه به فرصت باقی‌مانده تا پایان آبان‌ماه که شنبه سی‌ام آبان است، از مؤدیانی که تاکنون موفق به تسلیم اظهارنامه نشده‌اند خواست در این فرصت باقی‌مانده مراجعه و اظهارنامه مالیاتی خود را تسلیم کنند تا از مزایایی که سازمان برای آنان در نظر گرفته است بهره‌مند شوند و به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه متحمل جریمه نشوند.

وی در پایان گفت: امیدواریم با حمایتی که مؤدیان در این مدت انجام داده‌اند، در چند روز باقی‌مانده بتوانیم صد درصد اظهارنامه‌های مقرر مربوط به سال ۱۴۰۴ را دریافت کنیم و از مالیات‌های وصولی به نحو مطلوب برای پروژه‌های نشان‌دار استان استفاده شود تا مردم از مزایای آن بهره‌مند شوند. همچنین امیدواریم روند رو به رشد وصول عوارض، به‌ویژه عوارض ارزش افزوده که به آبادانی استان کمک می‌کند، ادامه یابد.