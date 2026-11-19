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با حضور استاندار آذربایجان غربی آیین کلنگزنی طرح نهضت ملی مسکن محمدیار در زمینی به مساحت ۵.۵ هکتار برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین کلنگزنی طرح نهضت ملی مسکن محمدیار با حضور استاندار آذربایجانغربی، امام جمعه محمدیار و مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی برگزار شد.
این طرح در زمینی به مساحت ۵.۵ هکتار اجرا میشود و شامل ۷۱ قطعه مسکونی با مجموع ۱۴۲ واحد مسکونی است.
همچنین این طرح علاوه بر بخشهای مسکونی، شامل کاربریهای تجاری، خدماتی، آموزشی و درمانی و فضای سبز بوده و ظرفیت اسکان ۴۲۶ نفر را دارد.