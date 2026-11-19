به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آیین کلنگ‌زنی طرح نهضت ملی مسکن محمدیار با حضور استاندار آذربایجان‌غربی، امام جمعه محمدیار و مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی برگزار شد.

این طرح در زمینی به مساحت ۵.۵ هکتار اجرا می‌شود و شامل ۷۱ قطعه مسکونی با مجموع ۱۴۲ واحد مسکونی است.

همچنین این طرح علاوه بر بخش‌های مسکونی، شامل کاربری‌های تجاری، خدماتی، آموزشی و درمانی و فضای سبز بوده و ظرفیت اسکان ۴۲۶ نفر را دارد.