دومین مرحله از اردوی آمادگی تیم‌های ملی تکواندو دانش‌آموزی (دختران و پسران) با هدف حضور در مسابقات جهانی برزیل، در رامسر در حال برگزاریست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دومین مرحله اردوی آمادگی تیم‌های ملی تکواندو دانش‌آموزی دختران و پسران کشور از ۱۶ آبان‌ماه در شهرستان رامسر آغاز شده و تا چهارم آذرماه ادامه خواهد داشت.

این اردو با حضور ۲۸ ورزشکار منتخب شامل ۱۴ دانش‌آموز دختر و ۱۴ دانش‌آموز پسر، در دو بخش پومسه و کیوروگی و در سالن‌های تمرینی مجزا، زیر نظر شش مربی از چهره‌های مطرح فنی تکواندو کشور در حال برگزاری است.

انتخاب رامسر برای میزبانی این مرحله از اردو، با توجه به شرایط اقلیمی و جوی مشابه این شهرستان با منطقه برگزاری مسابقات جهانی در برزیل و همچنین برخورداری از ظرفیت‌ها و امکانات مناسب ورزشی صورت گرفته است؛ موضوعی که می‌تواند در سازگاری ورزشکاران با شرایط محیطی رقابت‌های پیش‌رو و ارتقای کیفیت آماده‌سازی آنان مؤثر باشد.

سرمربی تیم ملی تکواندو دانش‌آموزی، با اشاره به روند آماده‌سازی ملی‌پوشان اظهار داشت: در این مرحله از اردو، ۲۸ ورزشکار منتخب دختر و پسر در دو بخش پومسه و کیوروگی تمرینات تخصصی خود را دنبال می‌کنند و برنامه‌های آماده‌سازی با هدف ارتقای توان فنی، آمادگی جسمانی و هماهنگی تیمی طراحی شده است.

محمدی با اشاره به روند رو به رشد آمادگی ورزشکاران تصریح کرد: خوشبختانه با استمرار تمرینات، ارزیابی مستمر عملکرد ورزشکاران و تلاش کادر فنی، سطح آمادگی و کیفیت اجرای مهارت‌ها روزبه‌روز بهتر می‌شود و امیدواریم با ادامه این روند، تیمی شایسته و آماده را روانه رقابت‌های جهانی کنیم.

سرمربی تیم ملی تکواندو دانش‌آموزی همچنین با اشاره به انتخاب رامسر برای میزبانی اردو گفت: شرایط اقلیمی این شهرستان و امکانات ورزشی مناسب آن، بستر مطلوبی برای برگزاری تمرینات آماده‌سازی فراهم کرده است.

در جریان برگزاری تمرینات، حضور معاون تربیت‌بدنی و سلامت و مشاور فرهنگی مقام عالی وزارت آموزش‌وپرورش در محل اردو، ضمن تقویت روحیه و افزایش انگیزه ملی‌پوشان، موجب دلگرمی ورزشکاران و کادر فنی شد.

اکرم محمدی در ادامه با قدردانی از حمایت‌های وزارت آموزش‌وپرورش، فدراسیون ورزش دانش‌آموزی و فدراسیون تکواندو جمهوری اسلامی ایران، از میزبانی شایسته شهرستان رامسر و همکاری مجموعه ورزشی شهید چمران نیز تقدیر کرد.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد با تداوم برنامه‌های آماده‌سازی و تلاش مجموعه مدیریتی و فنی، دانش‌آموزان ملی‌پوش کشور بتوانند در رقابت‌های جهانی برزیل با عملکردی شایسته ظاهر شده و پرچم پرافتخار جمهوری اسلامی ایران را به اهتزاز درآورند.

رامسر در این روز‌ها میزبان آینده‌سازان ورزش کشور است؛ نسلی از دختران و پسران دانش‌آموز که با تلاش، انضباط و انگیزه، رؤیای افتخارآفرینی در میدان جهانی را دنبال می‌کنند.