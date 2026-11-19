



به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، این جایزه به ۲۰ نویسنده ایرانی و خارجی تعلق گرفت.

غلامرضا طریقی، جایزه داستان شش کلمه ای میناب در مراسم اختتامیه این جایزه گفت: پس از وقوع چنین رویدادهایی، یکی از مسئولیت‌های مهم ما مستندسازی آن چیزی است که رخ داده است. از روز‌های نخست این حادثه، آثار متعددی در قالب کتاب، داستان و شعر نوشته شد، اما انتقال این روایت‌ها به مخاطبانی که خارج از ایران هستند و امکان مشاهده مستقیم این تصاویر را ندارند، از وظایف مهم ما است.

وی افزود: هدف ما این بود که فقط نویسندگان حرفه‌ای مخاطب این فراخوان نباشند و همه علاقه‌مندان بتوانند با چند کلمه، احساس و روایت خود را درباره این موضوع بیان کنند. همچنین کوتاه بودن داستان‌ها امکان ترجمه و انتقال آنها به مخاطبان دیگر کشور‌ها را فراهم می‌کرد.

آقای طریقی گفت: این ایده در روز‌های میانی جنگ ۴۰ روزه شکل گرفت و پس از انتشار فراخوان، در مدت دو ماه ۱۷ هزار اثر به دبیرخانه رسید. حدود چهار هزار اثر از خارج از کشور ارسال شد و نویسندگانی از ۳۹ کشور در این رویداد شرکت کردند.

وی با اشاره به تنوع شرکت‌کنندگان گفت: بخشی از آثار را نویسندگان حرفه‌ای، بخشی را علاقه‌مندان به نویسندگی و بخش دیگری را مردم عادی ارسال کردند. این استقبال نشان داد همراهی با رنج انسانی لزوما به حرفه‌ای بودن در نویسندگی نیاز ندارد و گاهی عاطفه و احساس، کاری می‌کند که از عهده بسیاری از نویسندگان حرفه‌ای هم برنمی‌آید.

دبیر جایزه بین‌المللی ۱۸۰ داستان کوتاه ناتمام افزود: انتخاب آثار از میان این تعداد اثر، کار بسیار دشواری بود؛ اما پس از چند مرحله داوری، ۱۶۸ اثر برای انتشار در کتاب انتخاب شد.

آثار ارسالی به این جایزه ادبی در قالب کتابی به سه زبان فارسی، انگلیسی و عربی منتشر شده است.



