فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) اصفهان از اجرای ۲ هزار و ۱۰۵ برنامه در هفته بسیج خبر داد و گفت: سرکشی از ۲ هزار و ۵۰۰ خانواده شهید، برپایی میز‌های خدمت، ارائه خدمات پزشکی و دندانپزشکی و تقویت شبکه مردمی محلات از مهم‌ترین برنامه‌های این هفته است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ محمدرضا قاسمیان در نشست خبری تشریح برنامه‌های هفته بسیج با اشاره به تشکیل شورای تحول در ۲۲۰ محله شهرستان اصفهان افزود: برنامه‌های امسال با محوریت محله‌محوری و مشارکت مردم در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، دفاعی و خدمت‌رسانی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه شعار امسال هفته بسیج «بسیج جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» است، گفت: برای اجرای برنامه‌های این هفته در حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت، ۲ هزار و ۱۰۵ برنامه پیش‌بینی شده است که بخش عمده‌ای از آن با مشارکت مردم در محلات و میدان‌های شهر برگزار می‌شود.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) اصفهان با اشاره به رویکرد محله‌محوری بسیج افزود: برای هر یک از ۲۲۰ محله شهرستان اصفهان شورای تحول با حضور نخبگان، معتمدان و افراد مطالبه‌گر محلی تشکیل شده است تا مردم با شناسایی ظرفیت‌ها و مشکلات محله خود، برای رفع مسائل با همکاری دستگاه‌های اجرایی اقدام کنند.

قاسمیان سرکشی از ۲ هزار و ۵۰۰ خانواده شهید، برگزاری یادواره‌های شهدا، تجلیل از مادران و همسران شهدا و عطرافشانی گلستان شهدا را از دیگر برنامه‌های هفته بسیج عنوان کرد.

وی با اشاره به فعالیت حدود ۸۵ گروه جهادی در این ناحیه گفت: در هفته بسیج، میز‌های خدمت در محلات برپا می‌شود و خدمات پزشکی، دندانپزشکی و پایش سلامت به مردم ارائه خواهد شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) اصفهان، مرمت منازل نیازمندان، گازکشی خانه‌های محروم، توزیع بسته‌های معیشتی، حمایت از مشاغل خانگی و پرداخت تسهیلات خوداشتغالی را از دیگر برنامه‌های محرومیت‌زدایی برشمرد.

قاسمیان همچنین از ثبت‌نام ۱۸۳ تیم در رویداد تولید محتوای فضای مجازی خبر داد و افزود: این رویداد در چهار بخش پوستر، پویانمایی، انیمیشن و میکرو‌رسانه برگزار می‌شود.

وی برگزاری مسابقات «میدان‌یار»، رزمایش‌های دورمیزی برای افزایش آمادگی محلات در شرایط بحران، برنامه‌های قرآنی و فرهنگی، مسابقات ورزشی و پیاده‌روی خانوادگی را از دیگر برنامه‌های این هفته اعلام کرد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج امام صادق (ع) اصفهان با اشاره به تجربه فعالیت شبکه محله‌محور در حوادث و شرایط بحرانی گفت: در جریان جنگ ۴۰ روزه، پایگاه‌های بسیج و شورا‌های محلات در امدادرسانی، آواربرداری، انتقال مجروحان، اسکان آسیب‌دیدگان و بازسازی منازل مشارکت کردند.

وی افزود: در این حوادث حدود ۱۲ هزار واحد مسکونی در شهرستان اصفهان آسیب دید که گروه‌های جهادی و خیران برای بازسازی و ترمیم آنها وارد عمل شدند.

قاسمیان در پایان از برگزاری رژه اقتدار بسیجیان در پنجم آذر خبر داد و گفت: جزئیات این برنامه اعلام خواهد شد.