به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکزخراسان رضوی، فرماندار و رئیس ستاد بحران جغتای، در جریان ارزیابی نهایی این مانور، با تأکید بر ضرورت مدیریت زمان و ارتباط مستمر، ضمن قدردانی از حضور به‌موقع نیرو‌های امدادی، اعلام کرد که هدف اصلی از این تمرین، ارتقای سطح آمادگی و شناسایی نواقص پیش از وقوع حوادث واقعی است .

حسن ابارشی افزود: این مانور که با هدف شناسایی نقاط قوت و ضعف ستاد مدیریت بحران اجرا گردید، ظرفیت‌ها و تجهیزات نیرو‌های عملیاتی را در مواجهه با بحران سیل مورد ارزیابی قرار داد در شرایط بحرانی، صیانت از جان و مال مردم، مهم‌ترین وظیفه دستگاه‌های اجرایی است.

وی با اشاره به فعال‌سازی فوری ستاد پس از اعلام وضعیت اضطراری، بر اهمیت هماهنگی بین‌دستگاهی و فرماندهی واحد تأکید کرد و ادامه داد: در زمان وقوع بحران، سرعت عمل به تنهایی کافی نیست؛ بلکه برقراری ارتباط پایدار و تقسیم وظایف مشخص میان گروه‌های عملیاتی، کلید موفقیت در مدیریت بحران است.

وی با اشاره به برخی تأخیر‌های مشاهده شده در مانور تاکید کرد: ضرورت دارد در رفع نواقص تجهیزاتی و ارتباطی دستگاه‌ها برطرف شود و با اشاره به سوابق وقوع سیل در این شهرستان، بر لزوم تقویت برنامه‌های آمادگی با محوریت مدیریت سیلاب تأکید کرد.

ابارشی همچنین خواستار شناسایی ظرفیت‌های امدادی در سطح روستا‌ها و شهر از طریق همکاری بخشداری‌ها، دهیاری‌ها، شهرداری‌ها و نیرو‌های بسیج شد تا فهرست جامعی از امکانات مردمی و تجهیزات موجود جهت بهره‌گیری در زمان حادثه تهیه گردد.

مانور عملیاتی وقوع سیلاب با هدف سنجش توان عملیاتی، ارزیابی آمادگی دستگاه‌های امدادی و تقویت هماهنگی میان‌دستگاهی در محدوده پروژه مسکن ملی شهر جغتای برگزار شد.