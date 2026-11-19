بانوی کتابدار همدانی به عنوان کتابدار نمونه، موفق به دریافت نشان ملی «هم‌خوان» از رئیس جمهور شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، «مرضیه خوشبخت» کتابدار کتابخانه کوی فرهنگیان همدان، با ابتکار خود کتابخانه را به فضایی برای رشد علمی و افزایش مشارکت اجتماعی تبدیل کرده است.

این بانوی موفق معتقد است کتابخانه تنها جایی کتاب تحویل دادن و کتاب خواندن نیست و می‌توان از آن برای آموزش علم و مهارت‌های زندگی به کودکان، نوجوانان و والدین هم بهره گرفت.

«مرضیه خوشبخت»، کتابخانه را به محلی برای برگزاری کلاس‌های مشاوره، خودآگاهی، چرتکه، رباتیک، قصه گویی تبدیل کرده و با این ابتکار مردم منطقه را به کتابخوانی علاقمند کرده است.