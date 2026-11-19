به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، سالن وحدت مهاباد، جایی که اقشار مختلف مردم گرد هم آمده‌اند تا قدردان رشادت و مجاهدت‌های پیشمرگان مسلمان کرد و وفادار به وحدت، همبستگی و آرمان‌های انقلاب اسلامی باشند.

همایشی که از چهره‌های آشنا تا نسل جوان، با یک هدف و یک پیام در آن شرکت کرده‌اند؛ همه پای این پرچم تا آخر می‌ایستیم.

این همایش فرصتی برای یادآوری آرمان‌هایی است که با ایثار و فداکاری به دست آمده است؛ آرمان‌هایی که حفظ استقلال، امنیت و عزت کشور همچنان از مهم‌ترین جلوه‌های آن به شمار می‌رود.