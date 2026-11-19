تساوی سپاهان و شکست پالایش در لیگ برتر فوتسال زنان

تیم‌های فوتسال زنان سپاهان و پالایش نفت اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر مقابل رقبای خود موفق به کسب پیروزی نشدند.