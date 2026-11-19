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تیمهای فوتسال زنان سپاهان و پالایش نفت اصفهان در هفته چهارم لیگ برتر مقابل رقبای خود موفق به کسب پیروزی نشدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ هفته چهارم لیگ برتر فوتسال زنان ظهر پنجشنبه ۲۸ آبان با برگزاری دو دیدار در شهر اصفهان پیگیری شد.
تیم فوتسال سپاهان در سالن قدس میزبان تیم پارسه کرمان بود که این مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت؛ پالایش نفت اصفهان در سالن شهدای نفت به مصاف استقلال تهران رفت و با حساب ۴ بر صفر مغلوب شد.
تیم فوتسال سپاهان در هفته پنجم لیگ برتر پنجشنبه ۵ آذر مهمان تیم نور ملارد است؛ پالایش نفت اصفهان در این هفته با قرعه استراحت مواجه شده است.