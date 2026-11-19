فرمانده سپاه شهرستان بابل از برنامه‌ریزی برای اجرای ۸۸۲ برنامه فرهنگی، اجتماعی، خدماتی، ورزشی و محرومیت‌زدایی به مناسبت هفته بسیج خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، فرمانده سپاه شهرستان بابل با اشاره به شعار محوری هفته بسیج با عنوان «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» گفت: امسال با برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، ۸۸۲ برنامه متنوع در سطح شهرستان بابل برگزار خواهد شد که این برنامه‌ها با مشارکت مجموعه سپاه، حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت بسیج، گروه‌های جهادی، ادارات، شهرداری‌ها، بخشداری‌ها و اقشار مختلف مردم اجرا می‌شود.

سرهنگ جناسمی با تشریح بخشی از برنامه‌های این هفته افزود: یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های بسیج، خدمت‌رسانی به مردم و حمایت از خانواده‌های نیازمند است که در همین راستا، آماده‌سازی، بسته‌بندی و توزیع حدود سه هزار بسته معیشتی در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در کنار برنامه‌های حمایتی و محرومیت‌زدایی، برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و بصیرتی متعددی نیز در سطح شهرستان برگزار خواهد شد که از جمله آنها می‌توان به مسابقات قهرمانی، برنامه‌های ورزشی گردان‌های بیت‌المقدس، پیاده‌روی خانوادگی، برنامه‌های مشاوره ازدواج و تحکیم بنیان خانواده و اهدای خون توسط بسیجیان اشاره کرد.

فرمانده سپاه شهرستان بابل با بیان اینکه برنامه‌های هفته بسیج باید در سطح محلات و با مشارکت مستقیم مردم برگزار شود، خاطرنشان کرد: تلاش شده است برنامه‌ها متناسب با ظرفیت‌ها و نیاز‌های هر منطقه طراحی شود تا علاوه بر گرامیداشت این مناسبت، زمینه حضور مؤثرتر بسیجیان در عرصه‌های اجتماعی و خدمت‌رسانی فراهم شود.

جناسمی یکی از برنامه‌های شاخص هفته بسیج در شهرستان را برگزاری رژه بزرگ «جان‌فدایان بسیجی» عنوان کرد و گفت: این مراسم روز چهارشنبه چهارم آذرماه، ساعت ۲۰ در میدان ولایت شهرستان بابل برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این برنامه، بسیجیان حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت، گردان‌های بیت‌المقدس، گردان‌های امام علی (ع)، گردان‌های کوثر و سایر رده‌های بسیج با حضور در میدان، جلوه‌ای از آمادگی، انسجام، همبستگی و روحیه خدمت و ایثار بسیجیان را به نمایش خواهند گذاشت.

فرمانده سپاه شهرستان بابل با تأکید بر ضرورت فضاسازی مناسب شهری در آستانه هفته بسیج، از مدیران ادارات، شهرداران و بخشداران خواست با استفاده از ظرفیت‌های تبلیغاتی و فرهنگی مجموعه‌های تحت مدیریت خود، حال‌وهوای هفته بسیج را در سطح شهرها، روستا‌ها و محلات شهرستان ایجاد کنند.

وی همچنین خواستار مشارکت فعال بسیجیان شاغل در دستگاه‌های اجرایی در مراسم رژه شد و افزود: انتظار می‌رود مدیران ادارات ضمن شناسایی و دعوت از بسیجیان فعال مجموعه خود، زمینه حضور پرشور آنان را در این مراسم فراهم کنند.

جناسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به پنجم آذرماه، سالروز تشکیل بسیج مستضعفین به فرمان تاریخی حضرت امام خمینی (ره)، گفت: بسیج در پنجم آذر سال ۱۳۵۸ تشکیل شد؛ یعنی پیش از آغاز جنگ تحمیلی که در ۳۱ شهریور سال ۱۳۵۹ آغاز شد. این موضوع نشان‌دهنده نگاه راهبردی بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی به ضرورت حضور و مشارکت مردم در پاسداری از انقلاب و دستاورد‌های آن است.

وی با اشاره به جایگاه و اهمیت بسیج در اندیشه امام خمینی (ره) و رهبر شهید انقلاب اسلامی افزود: بسیج صرفاً یک ساختار سازمانی یا تشکیلاتی نیست، بلکه یک تفکر، فرهنگ و جریان مردمی است که بر پایه ایمان، اخلاص، مسئولیت‌پذیری، ایثار و حضور در میدان شکل گرفته است.

فرمانده سپاه شهرستان بابل با بیان اینکه تفکر بسیجی در طول تاریخ اسلام و در مسیر دفاع از حق و حقیقت وجود داشته است، خاطرنشان کرد: روحیه ایثار و فداکاری را می‌توان در سیره پیامبران الهی و حماسه‌آفرینی یاران پیامبر اسلام (ص) و امام حسین (ع) مشاهده کرد.

این روحیه در انقلاب اسلامی نیز به شکل سازمان‌یافته‌تری ظهور یافت و در عرصه‌های مختلف به کمک کشور آمد.

فرمانده سپاه شهرستان بابل همچنین به نقش بسیج در دوران دفاع مقدس، دوران سازندگی، مقابله با حوادث طبیعی از جمله سیل، زلزله و آتش‌سوزی و نیز مشارکت در طرح‌های بهداشتی و مقابله با بیماری کرونا اشاره کرد و گفت: بسیج همواره در کنار مردم حضور داشته و در شرایط دشوار، برای رفع مشکلات و کاهش آسیب‌های اجتماعی و اقتصادی پیش‌قدم شده است.

وی با اشاره به اینکه بسیج متعلق به گروه یا قشر خاصی نیست، تأکید کرد: هر فردی که نسبت به دین، انقلاب، نظام، کشور، امنیت و سرنوشت مردم دغدغه‌مند باشد و برای دفاع از ارزش‌ها و خدمت به جامعه تلاش کند، در حقیقت از روحیه و فرهنگ بسیجی برخوردار است.