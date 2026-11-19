سالار آقاپور، ملی‌پوش فوتسال ایران و مرد سال فوتسال آسیا جام خود را به موزه آستان قدس رضوی اهدا کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، سالار آقاپور، ملی‌پوش فوتسال ایران و مرد سال فوتسال آسیا در سال ۲۰۲۵، با اهدای جام ارزشمند خود به موزه آستان قدس رضوی، نشان افتخار «همه خادم‌الرضاییم» را دریافت کرد.

در مراسمی با حضور جمعی از مسئولان آستان قدس رضوی و فوتبال استان خراسان رضوی، جام مرد سال فوتسال آسیا به موزه آستان قدس رضوی اهدا شد.

سالار آقاپور این جایزه را روز ۱۶ اکتبر ۲۰۲۵ (۲۴ مهر ۱۴۰۴) در مراسم جوایز سالانه کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC Awards Riyadh ۲۰۲۵) که در شهر ریاض عربستان سعودی برگزار شد، به عنوان بهترین بازیکن فوتسال آسیا دریافت کرده بود.