مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور با بیان این‌که پایداری تأمین آب شرب در مقاطع حساس تنش آبی، اوج مصرف و جنگ‌های تحمیلی ۱۲روزه و رمضان، برگ زرین خدمات صنعت آب و فاضلاب کشور است، گفت: همکاران این صنعت باید به سقایی ملت شریف ایران افتخار کنند؛ چراکه تأمین آب شرب مردم، مسئولیتی خطیر و توفیقی ارزشمند است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ هاشم امینی در آیین اختتامیه دوره آموزشی «مفتاح» ویژه امامان جماعات و مسئولان فرهنگی شرکت‌های آب و فاضلاب کشور که با حضور مشاور رئیس‌جمهوری در امور روحانیت و معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزیر نیرو به میزبانی مشهد برگزار شد، با اشاره به جایگاه رفیع سقایت اظهار کرد: مجموعه آب و فاضلاب کشور عهده‌دار مسئولیتی خطیر است و باید بزرگ‌ترین نعمت الهی را با بالاترین سطح کیفیت و کمیت در اختیار مردم قرار دهد.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین جایگاه معنوی و ارزشمند سقایت در مجموعه صنعت آب و فاضلاب افزود: ائمه جماعات و مسئولان فرهنگی شرکت‌ها باید این جایگاه ویژه و توفیق خدمت‌رسانی به مردم را در میان کارکنان تبیین کنند و در کنار آن، شناخت و اشراف بیش‌تری نسبت به مأموریت‌ها و فعالیت‌های تخصصی شرکت‌های آب و فاضلاب داشته باشند.

امینی با اشاره به تلاش شبانه‌روزی و روحیه جهادی کارکنان صنعت آب و فاضلاب در عبور از شرایط دشوار تنش آبی و مقاطع حساس کشور، تقویت روحیه و حفظ معنویت کارکنان را از مهم‌ترین رسالت‌های مسئولان فرهنگی و ائمه جماعات دانست و خاطرنشان کرد: هنر مسئولان فرهنگی این است که با تقویت انگیزه و معنویت در میان کارکنان، زمینه استمرار خدمت‌رسانی را فراهم کنند.

مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور همچنین بر ضرورت انعکاس و تبیین خدمات و دستاورد‌های این صنعت تأکید کرد و گفت: ثمره تلاش، همت و مجاهدت همکاران صنعت آب و فاضلاب باید با زبان، بیان و قلم مسئولان فرهنگی برای کارکنان و جامعه بازگو شود.

در این مراسم از مدیران عامل شرکت‌های آب و فاضلاب مشهد، مرکزی، البرز، مازندران، یزد، کرمان، تهران، لرستان، فارس و شیراز به‌عنوان شرکت‌های برتر در ارزیابی فعالیت‌های فرهنگی و دینی تجلیل شد.