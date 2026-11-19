فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری سارق سابقه ‌داری که با پوشش مسافرکش، طی ۲۰ فقره سرقت با تهدید شهروندان اموال آن‌ها را به سرقت می‌برد، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پورمصطفوی فرمانده انتظامی شهرستان قدس از دستگیری سارق سابقه دار در پوشش مسافربر با ۲۰ فقره سرقت در شهرستان قدس خبر داد.

وی افزود: در پی شکایت تعدادی از شهروندان در خصوص سرقت به عنف اموال خود توسط راننده خودروی شخصی، موضوع به صورت ویژه در دستورکار ماموران پلیس آگاهی قرار گرفت که ماموران پلیس آگاهی شهرستان قدس با انجام اقدامات فنی، موفق به شناسائی متهم و مخفیگاه او شدند و با هماهنگی قضائی، در عملیاتی غافلگیرانه سارق سابقه دار را در مخفیگاهش دستگیر کردند.

پورمصطفوی بیان کرد: متهم با استفاده از خودروی سرقتی تحت پوشش مسافرکش پس از سوار کردن شهروندان، با تهدید آنها اقدام به سرقت اموالشان از قبیل طلا، پول، گوشی و ساعت می‌کرد که پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی تحویل داده شد.