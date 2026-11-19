به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، این‌بار میز خدمت در قالب طرح مدیریت محله‌محور در روستای کهریزه‌شیخان، برای دیدار چهره‌به‌چهره مردم و مسئولان برپا شد.

در این میز خدمت اهالی ۱۴ روستای دهستان مکریان غربی مطالباتشان از جمله آب و مسائل بهداشتی تا امکانات و خدمات عمومی را بی‌واسطه با مسئولان در میان گذاشتند.

مسئولان دستگاه‌های اجرایی هم با شنیدن درخواست‌های مردم، برای بررسی و رفع مشکلات، قول پیگیری دادند.

نگاه مسئولان، فراتر از حل مشکلات امروز روستاست؛ برنامه‌ای بلندمدت برای توسعه پایدار زیرساخت‌ها و رفع همیشگی کمبود‌هایی که سال‌هاست مردم با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

در کهریزه شیخان، حرف مردم شنیده شد؛ اما انتظار اهالی، تنها شنیدن پاسخ نیست، بلکه دیدن نتیجه آن در زندگی روزمره‌شان است؛ نتیجه‌ای که باید در پیگیری مطالبات و گره‌گشایی از مشکلات روستا نمایان شود.