به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، در فرمان مبارک امیرالمؤمنین امام علی (علیه‌السلام) به مالک اشتر، هنگامی که از لزوم باز بودن درِ خانه‌ی حاکم به روی عموم و رسیدگی شخص حاکم به تظلم‌خواهی و مشکلات مردم سخن به میان می‌آید، حضرت با زبانی حکیمانه به این حقیقت اشاره می‌کنند که اگر مردم به طور مستقیم به خودِ تو (به عنوان حاکم و فرمانروای اول) رجوع کردند و پناه آوردند، بدان دلیل است که دستیاران، کارگزاران و معاونانت نتوانسته‌اند گره‌گشا باشند یا در انجام وظایف خود کوتاهی کرده‌اند؛ پس هرگز نباید از این مراجعه مستقیم خسته شوی، بلکه باید شخصاً بارِ سنگین دلجویی و رسیدگی را به دوش بکشی سپس رسیدگی به امور آنان را پیگیر باش. مبادا مستضعفی از تو شکایت کند، یا به خاطر ناتوانی‌اش چاره‌ای نیابد؛ پس آن دسته از مشکلات آنان را که معاونان و کارگزارانت توانِ حلش را ندارند خود مستقیماً به عهده بگیر تا حق را برایشان استیفا کنی؛ و بدان که در میان توده‌ی رعیت، انبوهی از مردم هستند که جمعیتِ بسیارشان کوچک شمرده نمی‌شود و خردِ کارشان حقیر انگاشته نمی‌شود؛ و آگاه باش که کارگزاران و معاونانی که به کار گماشته‌ای، اگر در کار تو کوتاهی یا خیانت کنند، در حقیقت این تقصیر یا خیانت به پای تو نوشته می‌شود و آنها در این خطا عذری ندارند، مگر اینکه تو در نظارت و انتخابشان کوتاهی کرده باشی… این است آیینِ حکومتِ حق که دل‌ها را آماده‌ی ظهور می‌کند؛ و مسیرِ خادمانِ مهدوی را با عدالت و پاسخگویی نورانی می‌سازد این فراز از عهدنامه (نامه ۵۳ نهج‌البلاغه) است:

به امید ظهورش صلوات

فرهنگ انتظار

عباس نواییان