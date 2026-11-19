در آستانه هفته بسیج، کاروان راهیان نور شهرستان سپیدان با بدرقه‌ی شور و شوقِ نسلی که دل‌تنگِ روایت‌های سرخِ دشت‌های جنوب است، راهی مناطق عملیاتی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، نخستین گروه از زائران سرزمین‌های نور، شامل ۴۰ نفر از دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهرستان سپیدان، در قالب اردوی فرهنگی و معنوی، با یک دستگاه اتوبوس عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

سرهنگ پاسدار روح‌الله شکوهی، فرمانده سپاه ناحیه سپیدان، در حاشیه این اعزام معنوی با اشاره به اهمیت پیوند نسل جوان با ارزش‌های دفاع مقدس اظهار کرد: دانش‌آموزان در این سفر ۳ روزه، از یادمان‌های هویزه، دهلاویه، دارخوئین، شلمچه، علقمه و معراج‌الشهدا بازدید خواهند کرد تا از نزدیک با حال و هوای مخلصانه آن دوران آشنا شوند.

وی افزود: برای آنکه این سفر تنها یک بازدید ساده نباشد، راویان مجرب و یادگاران هشت سال دفاع مقدس، کاروان را همراهی می‌کنند تا با بازخوانی حماسه‌ها و توجیه عملیات‌های انجام‌گرفته، راه و رسم رشادت‌های رزمندگان را برای این آینده‌سازان ترسیم کنند.

فرمانده سپاه سپیدان در پایان، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و صیانت از این میراث گران‌بها را مهم‌ترین هدف این اعزام‌ها دانست و تصریح کرد: زنده نگهداشتن یاد و خاطره شهدا، قطب‌نمایی است که ذهن و جان نسل جوان ما را در مسیر پرچالش پیش رو هدایت می‌کند.