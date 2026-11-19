شبکه مستند سیما امشب با پخش دو مستند جذاب «خسته نباشید» و «وینی جونیور»، به ترتیب به روایت سختی‌های شغل مربیگری مهدکودک و زندگی حرفه‌ای ستاره فوتبال برزیل می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، مستند «خسته نباشید» در این قسمت با نگاهی متفاوت به مشاغل، تجربه یک‌روزه حضور، فعالیت و چالش‌های حرفه مربیگری مهدکودک را به تصویر می‌کشد.

این مستند امشب، ۲۸ آبان‌ ، ساعت ۱۹ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۳ روی آنتن می‌رود.

همچنین مستند «وینی جونیور» به زندگی، تلاش‌ها، فراز و نشیب‌ها و مسیر دشوار وینیسیوس جونیور، ستاره فوتبال برزیل، برای رسیدن به قله‌های فوتبال جهان اختصاص دارد.

این مستند نیز امشب ساعت ۲۲ از شبکه مستند پخش می‌شود و بازپخش آن فردا ساعت ۱۴ خواهد بود.