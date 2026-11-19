قاب «ایران جان» از طریق گزارشی مشترک، مسیر تقویت تولید زعفران در خمین و خراسان شمالی را به تصویر کشیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ همزمان با اجرای رویداد ملی «ایران جان؛ خراسان شمالی»، ظرفیت‌های تولید زعفران در شهرستان خمین استان مرکزی و استان خراسان شمالی در قالب گزارشی مشترک بررسی و معرفی شد.

در این گزارش، ضمن حضور در مزارع زعفران دو منطقه، روند کشت و برداشت این محصول و فعالیت کشاورزان در مراحل تولید و فرآوری طلای سرخ به تصویر کشیده شده است.

کشاورزان زعفران‌کار خمین و خراسان شمالی در گفت‌وگوهایی، به بیان تجربیات، ظرفیت‌های تولید، مسائل و مشکلات این حوزه پرداختند و مسئولان بخش کشاورزی نیز درباره وضعیت کشت زعفران، قابلیت‌های اقلیمی و برنامه‌های توسعه این محصول در دو منطقه توضیحاتی ارائه کردند.

این گزارش با هدف معرفی توانمندی‌های کشاورزی استان‌ها، تبادل ظرفیت‌ها و انعکاس تلاش تولیدکنندگان، روایتی مشترک از فعالیت کشاورزان در دو منطقه کشور است؛ از شهرستان خمین در استان مرکزی تا خراسان شمالی، در مسیر تقویت تولید و توسعه اقتصادی بخش کشاورزی.