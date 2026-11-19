رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران همزمان با برگزاری بیست‌وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه، با استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، همزمان با برگزاری بیست وسومین اجلاس بین‌المللی تجلیل از پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه؛ رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران با استاندار آذربایجان‌غربی دیدار و گفتگو کرد.

دیدار با میهمانان بین‌المللی و حضور در مراسم اختتامیه این اجلاسیه که ساعت 18 امروز برگزار می شود از مهمترین برنامه های رئیس سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در سفر به ارومیه است.

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