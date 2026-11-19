رقابت‌های تنیس ساحلی انفرادی جام خلیج فارس با معرفی چهار بازیکن برتر در هر دو بخش مردان و بانوان به مرحله نیمه‌نهایی رسید.

جام خلیج فارس، راه یابی افراد برتر به نیمه نهایی تنیس ساحلی

جام خلیج فارس، راه یابی افراد برتر به نیمه نهایی تنیس ساحلی



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش مردان بردیا محمدی، عرفان جوینده، امیرعلی بنده نژاد و سالار ریاحی موفق شدند با عبور از رقبای خود به جمع چهار بازیکن برتر این مسابقات راه پیدا کنند.

همچنین در بخش بانوان، نازنین انواری، نیکی ثابتی، ساره هژبر و نیلوفر فرج زاده، چهار بازیکن راه‌یافته به نیمه‌نهایی این رقابت‌ها هستند.

این مسابقات به سرداوری پویا کولائیان برگزار می‌شود و مدیریت مسابقات بر عهده کسری حجازی است.

همچنین میلاد کی‌مرام، رئیس کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس با حضور در جزیره کیش از نزدیک عملکرد ورزشکاران و روند برگزاری مسابقات را تحت نظر دارد.