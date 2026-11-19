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رقابتهای تنیس ساحلی انفرادی جام خلیج فارس با معرفی چهار بازیکن برتر در هر دو بخش مردان و بانوان به مرحله نیمهنهایی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در بخش مردان بردیا محمدی، عرفان جوینده، امیرعلی بنده نژاد و سالار ریاحی موفق شدند با عبور از رقبای خود به جمع چهار بازیکن برتر این مسابقات راه پیدا کنند.
همچنین در بخش بانوان، نازنین انواری، نیکی ثابتی، ساره هژبر و نیلوفر فرج زاده، چهار بازیکن راهیافته به نیمهنهایی این رقابتها هستند.
این مسابقات به سرداوری پویا کولائیان برگزار میشود و مدیریت مسابقات بر عهده کسری حجازی است.
همچنین میلاد کیمرام، رئیس کمیته تنیس ساحلی فدراسیون تنیس با حضور در جزیره کیش از نزدیک عملکرد ورزشکاران و روند برگزاری مسابقات را تحت نظر دارد.