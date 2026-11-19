رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل از برخورد یک دستگاه کمپرسی با کامیون در روستای نصرالله‌بیگلو از توابع شهرستان گرمی و مصدوم شدن پنج نفر خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، دکتر روزبه مقدم روز پنجشنبه اظهار کرد: بلافاصله پس از دریافت گزارش و ثبت اطلاعات، کارشناسان دیسپچ اورژانس ۱۱۵ با ارزیابی شرایط و موقعیت حادثه، نزدیک‌ترین پایگاه فوریت‌های پزشکی را به محل اعزام کردند.

وی افزود: همچنین برای تسریع در امدادرسانی، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

رییس اورژانس پیش‌بیمارستانی و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی اردبیل گفت: در این حادثه پنج نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی و تثبیت وضعیت، توسط کارشناسان اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان ولایت گرمی منتقل شدند.

دکتر مقدم با اشاره به اینکه این حادثه فوتی نداشت، بر اهمیت تماس سریع با اورژانس ۱۱۵ و همکاری با نیرو‌های امدادی در صحنه حوادث تأکید کرد.