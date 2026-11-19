به مناسبت گرامیداشت هفته کتاب و کتابخوانی ۸ عنوان کتاب نوشته‌شده توسط دانش‌آموزان پژوهش‌سرای جابرابن‌حیان این شهرستان، طی مراسمی در موزه فرهنگ فسا رونمایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ، این اثر‌ها حاصل ماه‌ها تلاش، خلاقیت و پشتکار دانش‌آموزان عضو پژوهش‌سرای دانش‌آموزی است که توانستند اندیشه‌ها و ایده‌های خود را به رشته تحریر درآورند و گامی استوار در مسیر نویسندگی بردارند.

صفرپور، مدیر پژوهش‌سرای جابرابن‌حیان فسا، در این آیین با اشاره به اهمیت پرورش خلاقیت نسل نوجوان اظهار کرد: این کتاب‌ها نتیجه ماه‌ها کار و تلاش مستمر دانش‌آموزان عزیز ماست که امروز شاهد به بار نشستن زحمات آنان در موزه فرهنگ فسا هستیم.

وی افزود: در حاشیه این مراسم و در بخشی دیگر از برنامه، دانش‌آموزان با برپایی نمایشگاهی کوچک، به معرفی گیاهان دارویی پرداختند و گوشه‌ای از دانش بومی و ظرفیت‌های ارزشمند و بی‌نظیر طبیعت منطقه را به نمایش گذاشتند تا تلفیقی زیبا از قلم، فرهنگ و طبیعت رقم بخورد.