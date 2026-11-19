پخش زنده
امروز: -
رئیس اتحادیه خبازان سنندج از آغاز پخت نان سنگک با آرد کامل در نانواییهای این شهر از اول آذرماه خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ساعدموچشی با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت نان و افزایش ارزش غذایی آن اجرا میشود.
وی افزود: در تولید آرد کامل، سبوس و جوانه گندم حفظ میشود و این آرد در مقایسه با آرد سفید، فیبر، ویتامینهای گروه B و مواد معدنی بیشتری دارد.
به گفته رئیس اتحادیه خبازان سنندج مصرف غلات کامل به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کنترل قند و کلسترول خون و کاهش خطر ابتلا به برخی بیماریهای مزمن کمک میکند.
اجرای این طرح گامی در جهت ترویج تغذیه سالم و ارتقای کیفیت نان مصرفی شهروندان سنندجی است.