به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، ساعدموچشی با اعلام این خبر گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت نان و افزایش ارزش غذایی آن اجرا می‌شود.

وی افزود: در تولید آرد کامل، سبوس و جوانه گندم حفظ می‌شود و این آرد در مقایسه با آرد سفید، فیبر، ویتامین‌های گروه B و مواد معدنی بیشتری دارد.

به گفته رئیس اتحادیه خبازان سنندج مصرف غلات کامل به بهبود عملکرد دستگاه گوارش، کنترل قند و کلسترول خون و کاهش خطر ابتلا به برخی بیماری‌های مزمن کمک می‌کند.

اجرای این طرح گامی در جهت ترویج تغذیه سالم و ارتقای کیفیت نان مصرفی شهروندان سنندجی است.