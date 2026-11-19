شرکت‌کنندگان در تجمع شبانه مهاباد، اقتدار، شجاعت و دقت مدافعان کشور را مایه افتخار دانستند و بر حفظ همبستگی ملی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز مهاباد، مردم مبعوث مهاباد در تجمع شبانه، تهدید دشمن به هدف قرار دادن زیرساخت‌های کشور را ناشی از استیصال عنوان کردند و گفتند: نیرو‌های مسلح ما به پشتوانه این ملت همیشه در صحنه هر نوع تهدیدی را محکم و قاطع پاسخ می‌دهند.

تجمع‌کنندگان پیروی از منویات رهبر معظم انقلاب و همدلی مردم و مسئولان را رمز موفقیت ملت ایران دانستند و بر مقاومت و ایستادگی تا پیروزی دهایی بر دشمن تأکید کردند.