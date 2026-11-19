به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، برخی از مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۲۸ آبان ۱۴۰۵ را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین برخی رسانه‌های جنوب شرق آسیا

کانال اخبار آسیا

اندونزی و چین بر سر چهار مشارکت راهبردی به ارزش ۷۱.۸ میلیارد دلار آمریکا توافق کردند.

مالزی می‌گوید مراکز داده باید از قوانین ایالات متحده در مورد تراشه‌های هوش مصنوعی تبعیت کنند.

ترامپ می‌گوید ایالات متحده همکاری‌های دفاعی خود را با فیلیپین گسترش می‌دهد.

پس از حمله آمریکا به جزیره ایرانی، کشور‌های خلیج فارس مورد حمله قرار گرفتند.

بانکوک پست

ادعای آمریکا در مورد تعرفه‌ها، دولت را به دردسر انداخت.

نیو استریت تایمز

نظامیان اسرائیل عملیات زمینی را در منطقه‌ای از غزه که تحت کنترل حماس است، آغاز می‌کند.

کشور‌های خلیج فارس زیر آتش، پس از حمله آمریکا به جزیره ایران

صدای انفجار در پایتخت عربستان شنیده شد؛ موشک‌ها رهگیری شدند.

رئیس سرویس جاسوسی اسرائیل در سفر به آمریکا، برای انجام حملات مشترک علیه ایران رایزنی کرد.

وان فیصل: مالزی در حرکت به سوی انرژی هسته‌ای «بسیار عقب» است؛ او خواستار شتاب‌بخشی به این برنامه شد.

مالایی میل

نخست‌وزیر انور، رشد قوی مالزی با وجود بحران غرب آسیا را مرهون تدابیر دولت می‌داند.

ایران تهدید کرد در صورت حمله مجدد آمریکا، تلافی شدیدتری خواهد کرد.

اقتصاد مالزی در سه ماهه سوم، به لطف صادرات قوی‌تر و تداوم مخارج داخلی، ۵.۵ درصد رشد کرد.

فری مالزیا تودی

ابراز نگرانی یک نماینده مجلس از تمایل خارجی‌ها به عناصر کمیاب در مالزی؛ اشاره به معادن قلع متروکه

استریت تایم

گوگل ۱۹ هزار کانال یوتیوبیِ حامی دولت اندونزی را حذف کرد.

آنتارا نیوز

اندونزی و چین قرارداد‌های همکاری به ارزش ۷۱.۸ میلیارد دلار امضا کردند.

مالزیا بیزنس تودی

تایلند پس از توافق بر سر مفاد کلیدی یک پیمان تجاری، خواستار کاهش تعرفه‌های آمریکا به ۱۰ درصد شد.

نیشن تایلند

ژاپن برای برنامه اشتغال پناهندگان میانماری در تایلند بودجه تأمین می‌کند.

آوانی اینترنشنال

ترامپ گفت: آمریکا «معامله تجاری بسیار بزرگ» با فیلیپین منعقد کرده است.

نیو استریت

ترامپ گفت: ایالات متحده همکاری‌های دفاعی خود را با فیلیپین گسترش می‌دهد.

استار مالزی

بانک مرکزی اندونزی برای حمایت از روپیه، نرخ‌های بهره را افزایش می‌دهد.

ویتنام به شرکت‌ها درباره جریمه‌های سنگین در صورت نقض امنیت داده‌ها هشدار داد.

ویتنام پلاس

رهبر ویتنام از کسب‌وکار‌های عضو «اپک» (APEC) خواست همکاری‌های خود را با ویتنام گسترش دهند.

بریتا آر تی‌ام

بازگشت به دیپلماسی؛ مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران بسیار مهم است.

مهمترین عناوین رسانه‌های چین

خبرگزاری شینهوا (Xinhua)

شی جین‌پینگ در اجلاس سران اپک از مجموعه اقدامات جدید چین برای حمایت مستمر از همکاری‌های اقتصادی منطقه آسیا و اقیانوسیه خبر داد.

چین ۲۰ میلیون دلار برای حمایت از همکاری‌های عملی سازمان اپک اختصاص می‌دهد.

مرکز مطالعات جامعه آسیا و اقیانوسیه در شهر شن‌جن تأسیس می‌شود.

همکاری‌های منطقه‌ای چین در حوزه فناوری دیجیتال، انتقال داده‌های فرامرزی و انرژی پاک گسترش می‌یابد.

کنفرانس شرکای اکوسیستم جنگل‌های بارانی گرمسیری در استان هاینان چین آغاز شد.

مطالعات جدید از شناسایی قدیمی‌ترین فسیل‌های کشف‌شده انسان راست‌قامت در چین حکایت دارد.

روزنامه مردم (People's Daily)

شی جین‌پینگ در مراسم افتتاحیه اجلاس سران تجاری اپک در شن‌جن سخنرانی کرد و بر ساخت جامعه‌ای مشترک برای آینده آسیا و اقیانوسیه تأکید کرد.

دیدار شی جین‌پینگ با ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در حاشیه اجلاس اپک.

استقبال شخصی شی جین‌پینگ از دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در فرودگاه شن‌جن.

دیدار شی جین‌پینگ با لی چیانگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی، و تأکید بر توسعه باثبات روابط دو کشور.

انتشار ابتکار شن‌جن در اجلاس سران تجاری اپک با تأکید بر اقتصاد باز منطقه‌ای، نوآوری فناورانه و همکاری‌های متقابل.

تکمیل اساسی مذاکرات مرحله دوم توافق تجارت آزاد چین و کره جنوبی.

روزنامه چاینا دیلی (China Daily)

تشدید تنش‌ها در خلیج فارس؛ ایران و آمریکا حملات متقابل انجام دادند و بحرین و کویت نیز هدف حملات قرار گرفتند.

شی جین‌پینگ از شرکت‌های بین‌المللی دعوت کرد از فرصت‌های توسعه اقتصادی چین بهره‌مند شوند.

چین و کره جنوبی مذاکرات مرحله دوم توافق تجارت آزاد دوجانبه را به‌طور اساسی به پایان رساندند.

ابتکار شن‌جن در اجلاس سران تجاری اپک با تأکید بر رونق مشترک منطقه آسیا و اقیانوسیه منتشر شد.

رئیس‌جمهور چین بر ضرورت تبدیل هوش مصنوعی به عرصه همکاری بین‌المللی به‌جای رقابت و تقابل تأکید کرد.

دیدار شی جین‌پینگ و ولادیمیر پوتین در شن‌جن و بررسی روابط دوجانبه و تحولات بین‌المللی.

روزنامه گلوبال تایمز (Global Times)

استقبال شی جین‌پینگ از ترامپ و دیدار با پوتین و رئیس‌جمهور کره جنوبی؛ دیپلماسی فشرده چین در حاشیه اجلاس اپک.

شی جین‌پینگ خواستار توسعه باثبات و سالم روابط چین و کره جنوبی شد.

کارشناسان چینی: دیدار‌های دوجانبه رهبران در حاشیه اجلاس اپک می‌تواند به تقویت همکاری‌های منطقه‌ای و کاهش تنش‌های بین‌المللی کمک کند.

پکن: آمریکا نباید از سازمان‌های بین‌المللی هوانوردی برای دامن‌زدن به رقابت‌های ژئوپلیتیکی بر سر مسئله تایوان استفاده کند.

شی جین‌پینگ: ساخت جامعه مشترک آسیا و اقیانوسیه مستلزم گسترش همکاری و کنار گذاشتن سیاست‌های یکجانبه‌گرایانه است.

ابتکار جدید اجلاس سران تجاری اپک در شن‌جن؛ تأکید بر اقتصاد باز، فراگیر و مبتنی بر نوآوری.

شبکه تلویزیونی سی‌جی‌تی‌ان (CGTN)

ادامه تنش‌های ایران و آمریکا همزمان با ادعای انصارالله یمن درباره حمله به تأسیسات نفتی عربستان سعودی.

تحولات نظامی در خلیج فارس؛ حمله آمریکا به جزیره قشم و افزایش تنش‌های نظامی در منطقه.

تلاش‌های دیپلماتیک ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها؛ دیدار عباس عراقچی با سلطان عمان و رایزنی‌های سه‌جانبه ایران، عمان و ازبکستان در مسقط.

متن کامل سخنرانی شی جین‌پینگ در مراسم افتتاحیه اجلاس سران تجاری اپک در سال ۲۰۲۶.

شی جین‌پینگ: روابط چین و روسیه به جهان متلاطم امروز ثبات و اطمینان بیشتری می‌بخشد.

استقبال شی جین‌پینگ از دونالد ترامپ در فرودگاه بین‌المللی شن‌جن.

تارنمای تلویزیون مرکزی چین (CCTV)

سخنرانی شی جین‌پینگ در اجلاس سران تجاری اپک؛ تأکید بر ساخت جامعه مشترک آسیا و اقیانوسیه و آینده‌ای روشن برای منطقه

دیدار شی جین‌پینگ با رئیس‌جمهور روسیه در شن‌جن

استقبال شی جین‌پینگ از رئیس‌جمهور آمریکا در فرودگاه شن‌جن

افزایش بیش از ۴۰ درصدی تجارت خارجی شن‌جن با سایر اعضای اپک در ۱۰ ماه نخست سال ۲۰۲۶

هشت استان و شهر چین برای توسعه نوآوری‌های نسل ششم ارتباطات تلفن همراه (۶G) طرح آزمایشی اجرا می‌کنند.

آغاز ارزیابی‌های سالانه ایمنی تولید در استان‌ها و مناطق مختلف چین و تشدید نظارت بر ایمنی فعالیت‌های صنعتی

روزنامه پکن (Beijing Daily)

شی جین‌پینگ در اجلاس سران تجاری اپک بر ضرورت همکاری برای ساخت جامعه مشترک آسیا و اقیانوسیه تأکید کرد.

دیدار شی جین‌پینگ با ولادیمیر پوتین در شن‌جن

استقبال شی جین‌پینگ از دونالد ترامپ در فرودگاه شن‌جن

دیدار شی جین‌پینگ با لی جائه‌میونگ، رئیس‌جمهور کره جنوبی.

انتشار ابتکار شن‌جن اجلاس سران تجاری اپک با هدف تقویت رونق اقتصادی مشترک در منطقه

آغاز اجرای طرح آزمایشی توسعه فناوری نسل ششم ارتباطات در هشت استان و شهر چین.

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های روسیه

«راسیسکایا گازتا»

پوتین در حاشیه نشست سران اپک با ترامپ دیدار کرد.

نیرو‌های هوافضای روسیه محموله‌ای از جنگنده‌های جدید سوخو-۵۷ دریافت کردند.

نیرو‌های مسلح روسیه دومین مقر فرماندهی اوکراین را طی دو روز گذشته هدف قرار دادند.

«وزگلیاد»

پوتین در نشست عمومی سران اپک در شن جن سخنرانی کرد.

یک نفتکش در تنگه هرمز هدف تیراندازی قرار گرفت.

تردد از پل کریمه پس از حمله نیرو‌های مسلح اوکراین متوقف شد.

«ایزوستیا»

پوتین و ترامپ در دیداری دوجانبه درباره درگیری اوکراین گفت‌و‌گو کردند.

نیرو‌های روسیه تأسیسات ذخیره سوخت نیرو‌های مسلح اوکراین را در بندر چورنومورسک هدف قرار دادند.

ترامپ ادامه انتقال اطلاعات و داده‌های اطلاعاتی به اوکراین را تأیید کرد.

«کامرسانت»

شی جین‌پینگ از کشور‌های منطقه آسیا و اقیانوسیه خواست برای «عبور از طوفان‌ها» متحد شوند.

پوتین و ترامپ پس از دیدار در شن جن از صدور بیانیه مشترک خودداری کردند.

تا سه سال آینده، ۴۰ درصد دارو‌ها در روسیه به‌صورت آنلاین فروخته خواهند شد.

«ار‌ب‌کا»

اوشاکوف اعلام کرد پوتین پس از دیدار با ترامپ با روحیه‌ای بسیار خوب از جلسه خارج شد.

پاشینیان اعلام کرد پس از برقراری صلح با باکو، آماده کناره‌گیری از سمت خود است.

لاوروف، سیلوانوف و اوشاکوف در دیدار پوتین و ترامپ حضور داشتند.

مهمترین عناوین روزنامه هارو خبرگزاری‌های پاکستان

«روزنامه دنیا»

- پاکستان: استفاده ابزاری هند از منابع آبی، نقض قوانین بین المللی است.

- تاکید فرمانده ارتش پاکستان بر تداوم تلاش‌ها برای صلح، رفاه و توسعه پایدار در بلوچستان

- وزیر دفاع پاکستان: همکاری‌های مشترک امنیتی برای تحقق صلح جهانی ضروری است.

- پاکستان در گفتگوی تمدنی سازمان همکاری شانگهای شرکت می‌کند.

«آج نیوز»

- تایید ادعای پاکستان درباره جنگنده‌های رافال هند در گزارش نشریه انگلیسی؛ تنها ۳۲ فروند از ۳۶ جنگنده باقی مانده است.

- پیش بینی مرکز تحقیقاتی آمریکا: اسلام تا سال ۲۰۳۵ به بزرگترین دین جهان تبدیل می‌شود.

- برنامه دولت پاکستان برای تامین پایدار گاز در فصل زمستان

- کشته شدن ۲۲ تروریست در عملیات نیرو‌های امنیتی پاکستان در خیبر پختونخوا

- کاهش ۳ روپیه‌ای قیمت هر لیتر بنزین و گازوئیل در پاکستان

«اکسپرس»

- آزمایش موفق موشک کروز فراصوت «فتح ۳» از سوی ارتش پاکستان

- ادعای ایران درباره وارد آمدن خسارات سنگین به پایگاه نظامی آمریکا در حمله پهپادی؛ کویت نیز این حمله را تایید کرد.

- وزیر دفاع پاکستان: ۱۸۳ نیروی پاکستانی در ماموریت‌های صلح سازمان ملل جان باخته‌اند.

- کاهش ۳۶ درصدی صادرات انبه پاکستان در پی تشدید تنش‌ها در خاورمیانه

مهم‌ترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

سوزجو

دادستانی که افترا به سوزجو و فتو را ثابت‌شده دانست، به اتهام دریافت رشوه برکنار شد.

مردم سکوت نمی‌کنند، زنجیره فساد یکی‌یکی شکسته می‌شود.

یک نفر ۱.۸ میلیارد برداشت.

تورک‌گون

مژده برای بازنشستگان

حساب‌ها یکی‌یکی پرسیده خواهد شد.

برای امام‌اوغلو ممنوعیت سیاسی

ترکیه

آمادگی برای تأسیس یک دولت ترک جدید

نظم قدیمی جهان در حال فروپاشی است

برای کاوجی‌اوغلو تحقیق، برای یازیجی ۶ ساعت بازجویی

ینی‌شفق

حساب شرارت سازمان‌یافته پرسیده می‌شود.

تنظیمات بازنشستگان تا ابتدای سال آماده می‌شود.

مسجدالاقصی بهشت ماست.

جمهوریت

رد پای پاسیفیک در فساد

پیکان‌ها نام کلیدی را نشان می‌دهند.

نهِ کمیسیون

قرار

پرونده صندوق وارد مرحله حساس شد.

از آنها حساب خواسته می‌شود.

نخستین تصویر از یالتا ۲.۰

نفس

شورش HGS

روند ینی پارتی دنبال نخواهد شد.

۷۵ نام در اختیار صندوق ضمانت سپرده‌هاست.

صباح

افزایش اضافه حقوق پیش از سال نو

حساب شرارت سازمان‌یافته پرسیده می‌شود.

تقلب در آرای کنگره حزب جمهوری‌خواه ثبت شد.

مهمترین عناوین اصلی روزنامه‌های انگلیس

تایمز:

این روزنامه مدعی است وزرای کابینه معتقدند که میاتا فنبوله، وزیر انرژی، به طور خصوصی نمایندگان حزب کارگر را به مخالفت با تصویب حفاری‌های جدید نفتی تشویق می‌کند.

روزنامه دیلی تلگراف:

روزنامه دیلی تلگراف مصاحبه اختصاصی خود با شاهزاده هری را منتشر می‌کند که گفته است در صورت نیاز حاضر است دوباره در ارتش خدمت کند.

روزنامه دیلی میرور:

روزنامه دیلی میرور می‌گوید انتظار می‌رود هزینه‌های انرژی در ژانویه سالانه ۴۳۳ پوند افزایش یابد.

روزنامه دیلی استار:

نظر‌هایی که شاهزاده هری در پادکست اوکراین دیلی تلگراف بیان کرد، در صفحه اول روزنامه دیلی استار قرار دارد.

روزنامه دیلی میل:

کمی بیدنوک، رهبر محافظه‌کاران، مقاله‌ای برای دیلی میل نوشته و ادعا کرده است که توافق اتحادیه اروپا و بریتانیا که قرار است روز جمعه در بروکسل امضا شود، بریتانیا را به عقب خواهد برد.

روزنامه آی پیپر:

به گزارش آی پیپر، افراد زیر سی سال تا سال ۲۰۲۸ طبق پیش‌نویس توافق اتحادیه اروپا و بریتانیا، حق دریافت ویزای کار و تحصیل در اتحادیه اروپا را خواهند داشت.

فایننشال تایمز:

وزرا قصد دارند در برابر درخواست اتحادیه اروپا برای مطابقت با تعرفه‌های این بلوک بر کالا‌های چینی مقاومت کنند.

این اقدام احتمالاً شانس دسترسی بریتانیا به یارانه‌ها و قرارداد‌ها تحت قوانین «ساخت اروپا» اتحادیه اروپا را کاهش می‌دهد.

دیلی اکسپرس:

خشم از طرح دولت برای اسکان بیش از هزار پناهجوی مرد در نزدیکی روستای پیدینگتون آکسفوردشایر، صفحه اول دیلی اکسپرس را به خود اختصاص داده است.

مترو:

مترو با انتشار خبری مبنی بر افزایش شدید هزینه‌های گرمایشی برای میلیون‌ها خانواده از سال جدید، این موضوع را در صدر اخبار قرار داده است.