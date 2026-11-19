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رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی گفت: ظرفیت بزرگ گمرک بازرگان باید برای رشد و توسعه اقتصادی استان و کشور بکار گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پنجمین برنامه کاری خود در شمال استان به همراه جمعی از مسولان به منظور بررسی عملکرد گمرک بازرگان و در راستای اجرای تکالیف حقوق عامهای دستگاه قضایی از این گمرک بازدید کردند.
علی نژاد در جریان این بازدید میدانی که تعدادی از معاونین قضایی دادگستری استان، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان ماکو، مدیر کل بازرسی، رئیس سازمان منطقه آزاد ماکو، فرماندار، مدیر گمرک و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند با حضور در بخشهای مختلف این گمرک روند ترخیص کالاها و صادرات را مورد بررسی قرار دادند.
علی نژاد در حاشیه این بازدید گفت: یکی از مهمترین برنامههای حضور در منطقه آزاد ماکو در راستای تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه کمک به تسهیل تجارت از گمرک بازرگان است.
وی افزود: امروز با توجه به شرایطی که دشمنان رقم زدهاند اهمیت گمرکات زمینی خاصه گمرک بازرگان که به لحاظ ارتباط با کشور ترکیه و به تبع آن با اروپا، بر همگان واضح و مشخص است.
علی نژاد ادامه داد:ظرفیت بزرگ گمرک بازرگان باید برای رشد و توسعه اقتصادی استان و کشور بکار گرفته شود و در مبادلات تجاری کمک شود تا ارز آوری قابل قبولی برای کشور اتفاق بیافتد.