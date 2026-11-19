به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در پنجمین برنامه کاری خود در شمال استان به همراه جمعی از مسولان به منظور بررسی عملکرد گمرک بازرگان و در راستای اجرای تکالیف حقوق عامه‌ای دستگاه قضایی از این گمرک بازدید کردند.

علی نژاد در جریان این بازدید میدانی که تعدادی از معاونین قضایی دادگستری استان، سرپرست دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان، رئیس دادگستری و دادستان ماکو، مدیر کل بازرسی، رئیس سازمان منطقه آزاد ماکو، فرماندار، مدیر گمرک و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی نیز حضور داشتند با حضور در بخش‌های مختلف این گمرک روند ترخیص کالا‌ها و صادرات را مورد بررسی قرار دادند.

علی نژاد در حاشیه این بازدید گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های حضور در منطقه آزاد ماکو در راستای تاکیدات ریاست معظم قوه قضائیه کمک به تسهیل تجارت از گمرک بازرگان است.

وی افزود: امروز با توجه به شرایطی که دشمنان رقم زده‌اند اهمیت گمرکات زمینی خاصه گمرک بازرگان که به لحاظ ارتباط با کشور ترکیه و به تبع آن با اروپا، بر همگان واضح و مشخص است.

علی نژاد ادامه داد:ظرفیت بزرگ گمرک بازرگان باید برای رشد و توسعه اقتصادی استان و کشور بکار گرفته شود و در مبادلات تجاری کمک شود تا ارز آوری قابل قبولی برای کشور اتفاق بیافتد.