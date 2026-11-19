مرضیه جعفری، علیرضا بیرانوند، حسین طیبی و سعید احمد عباسی پس از دیدار با مهدی تاج و حامد مومنی سرپرست دبیرکلی فدراسیون راهی سالن برگزاری مراسم جشن بهترین‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کنفدراسیون فوتبال آسیا در آستانه یکی از مهم‌ترین شب‌های سال فوتبال خود قرار دارد؛ شبی که به وقت بانکوک قرار است ستاره‌ها، چهره‌های اثرگذار و مجموعه‌های برتر فوتبال قاره در یک گردهمایی بزرگ کنار هم قرار بگیرند و ایران نیز با ۵ نماینده، سهم قابل توجهی در این جشن فوتبالی داشته باشد.

حضور علیرضا بیرانوند، حسین طیبی، سعید احمدعباسی و مرضیه جعفری در جمع نامزد‌های جوایز کنفدراسیون فوتبال آسیا، در کنار نامزدی فدراسیون فوتبال ایران برای جایزه تقدیر رئیس AFC در بخش فوتبال پایه، تصویری قابل توجه از گستردگی ظرفیت فوتبال کشورمان در عرصه قاره‌ای ترسیم می‌کند.

این ۵ نامزدی بازتابی از فعالیت در حوزه‌های مختلف فوتبال ایران است. از درخشش دروازه‌بانی که سال‌ها در سطح اول آسیا حضور داشته تا ستاره‌های فوتسال، مربی موفق فوتبال زنان و تلاش‌های ساختاری در فوتبال پایه؛ هرکدام نماینده بخشی از توانمندی ورزش ایران هستند. فوتبال آسیا با سرعت در حال توسعه است و رقابت برای دیده‌شدن در بالاترین سطح آن، دیگر محدود به مستطیل سبز فوتبال مردان نیست.

حضور نمایندگان ایران در ۴ بخش فردی و یک بخش سازمانی، فرصتی برای بازتاب این تنوع و ظرفیت است. حالا نگاه فوتبال ایران به این ضیافت بزرگ دوخته شده؛ ۵ نماینده، ۵ فرصت برای دیده‌شدن و یک امید مشترک: اینکه نام ایران در شب بزرگان فوتبال آسیا، با افتخار بیشتری طنین‌انداز شود.