مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان طرح توسعه‌ای در دستور کار داریم که به طور عمده در حوزه پایداری، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت تمام‌شده متمرکز است.

مهدی ابراهیمی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما درباره طرح‌های توسعه‌ای این شرکت فولادی افزود: صنعت فولاد با توجه به محدودیت‌های انرژی و کاهش حاشیه سود شرکت ها، در شرایط بسیار سختی قرار دارد، به نوعی بحث بقا و پایداری تولید مطرح است.

وی ادامه داد: بر همین اساس اکنون عمده طرح‌های توسعه‌ای ما در حوزه پایداری تولید است که یکی از مهم‌ترین آنها بحث تامین انرژی است که در این حوزه سه نیروگاه خورشیدی را در دستور کار داریم که یکی از واحد‌ها وارد مدار تولید شده است و دو فاز دیگر نیز تا پایان سال نهایی می‌شود.

مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: فاز دوم نیروگاه سیکل ترکیبی ما نیز هفته گذشته با ظرفیت ۱۸۰ مگاواتی وارد مدار شد و به ظرفیت برق اضافه کرد.

وی افزود: به طور کلی حدود ۵۶ هزار میلیارد تومان طرح توسعه‌ای در دستور کار داریم که عمده آنها در حوزه پایداری (بقای صنعت)، افزایش بهره‌وری و کاهش هزینه تولید و کاهش قیمت تمام شده متمرکز است.

ظرفیت تولید فولاد بیش از ۴ میلیون تن

ابراهیمی درباره بازگشت واحد‌های آسیب‌دیده فولاد خوزستان به مدار تولید گفت: جنگ برای ما فرصتی فراهم کرد که به نوعی توانستیم با غیرت ایرانی و به همت کارگران زحمت کش تهدید‌ها را به فرصت تبدیل کنیم.

وی با بیان اینکه اکنون هر شش کوره فولادسازی را با شرایطی به مراتب بهتر از گذشته به مدار تولید برگرداندیم افزود: یعنی در گذشته بیشتر از ۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تن توان تولید نداشتیم، اما اکنون بیش از ۴ میلیون تن ظرفیت تولید داریم، اگر محدودیت‌های انرژی برق و گاز برداشته شود، به طور قطع بیش از ۴ میلیون تن می‌توانیم تولید کنیم.

مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: در حوزه آهن اسفنجی نیز ما دو برنامه پیش رو داشتیم و همزمان با بحث بازسازی، بهسازی را نیز پیش بردیم. بطوری که از نظر فیزیکی حدود ۷۰ درصد ظرفیت تولید آهن اسفنجی را برگرداندیم.

وی با بیان اینکه کماکان بحث ارتقاء بهره‌وری و بهسازی واحد‌های تولید را در دستور کار داریم افزود: البته با افزایش بهره‌وری که در مدول‌ها اتفاق افتاده و در برخی مدول‌ها تا ۲۰ درصد ظرفیت تولید افزایش پیدا کرده است، به نوعی واحد‌های آهن اسفنجی نیز به شرایط قبل از آسیب و بمباران اخیر برگشته است، با این تفاوت که هنوز سه مدول ما وارد مدار نشده است.

ابراهیمی در تشریح وضعیت تولید با توجه به ناترازی انرژی نیز گفت: صنعت فولاد جزو معدود صنایعی است که بعد از انقلاب رشد و توسعه آن مطابق برنامه‌ها انجام شد و امروز (مطابق برنامه هفتم پیشرفت) به ظرفیت ۵۵ میلیون تن رسیده است، اما به واسطه محدودیت‌هایی که در حوزه انرژی اتفاق افتاده، تولید ما در محدوده ۳۰ تا ۳۵ میلیون تن قرار گرفته است.

وی افزود: فاصله بین ظرفیت ایجاد شده و تولید واقعی که به عنوان ضریب بهره‌برداری شناخته می‌شود، در دنیا عددی حدود ۷۵ درصد است، اما در ایران به عدد ۵۷ درصد رسیده که در واقع شکاف و فاصله بین ظرفیت و تولید واقعی در حال افزایش است که این اتفاق نتیجه مستقیم در محدودیت‌های حوزه انرژی است.

حاشیه سود فولاد ساز‌ها به زیر ۵ درصد رسیده است

مدیرعامل فولاد خوزستان به خود تامینی انرژی برق در صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: حدود ۹ درصد کل برق کشور در صنعت فولاد مصرف می‌شود در حالی که ما برای تولید ۵۵ میلیون تن به ۵ هزار و ۵۰۰ مگاوات برق نیاز داریم.

وی افزود: ۷۵ درصد این عدد توسط خود شرکت‌های فولادی تولید می‌شود، اما متأسفانه در زمان پیک مصرف برق و به هنگام محدودیت ها، نخستین جایی که با قطعی برق مواجه می‌شود، صنعت فولاد است، در حالی که این صنعت به نوعی خود تأمین شده است.

ابراهیمی ادامه داد: اگر برق تولید شده توسط صنعت فولاد به خود صنعت اختصاص پیدا کند، به طور قطع وضعیت صنعت از امروز خیلی بهتر خواهد شد.

وی درباره تامین گاز صنایع فولادی نیز گفت: ما در شرایط جنگی قرار داریم، به واسطه اتفاقاتی که در تنگه هرمز و میدان‌های گازی رخ داده، قیمت گاز در بازار‌های اروپایی افزایش پیدا کرده است.

مدیرعامل فولاد خوزستان افزود: قیمت‌گذاری گاز ما بر مبنای دو هاب وارداتی اروپایی انجام می‌شود که حدود ۲۵ درصد قیمت ما را تعیین می‌کند و همین موضوع رشد تقریبی سه تا چهار برابری را رقم زده است. به طور قطع در آینده نزدیک نیز با محدودیت‌های که در ذخایر اروپا اتفاق افتاده این افزایش قیمت دوباره اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: بنابراین افزایش حدود ۴۷۰ درصدی قیمت گاز در یک دوره یک ساله اتفاق افتاده و مطمئناً تا پایان سال نیز رشد جهنده‌ای خواهد داشت.

ابراهیمی گفت: اکنون محدودیت گاز یک موضوع است و افزایش قیمت گاز موضوع دیگری است که تأثیر مستقیم بر نماد‌های هزینه‌ای و حاشیه سود شرکت‌ها می‌گذارد.

وی با بیان اینکه حاشیه سود صنایع فولادی طی چند سال گذشته از ۳۰ تا ۴۰ درصد، امروز به زیر ۵ درصد رسیده است افزود: ۵ درصد سود برای صنعت فولاد یعنی زیان، چون صنایع فولادی که محصول انقلاب و دهه‌های گذشته است، اگر تجدید ارزیابی صورت گیرد و به نرخ روز محاسبه شود، هزینه استهلاک به مراتب بالاتر از ۵ درصد خواهد بود.

مدیرعامل فولاد خوزستان گفت: در عمل صنعت فولاد با این مدلی که اکنون در حوزه انرژی مدیریت می‌شود، به طور قطع زیان ده شده است و مهم‌ترین نکته برای بقا و ادامه حیات این صنعت، اصلاح قوانین در حوزه انرژی است. یعنی نگاه انرژی بر این صنعت به طور حتم باید اصلاح شود تا صنعت فولاد مثل گذشته به یک صنعت مادر و صنعتی، صنعت ساز تبدیل شود.