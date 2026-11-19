همزمان با سراسر کشور، بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت در استان خوزستان و با حضور حدود ۴ هزار شرکت کننده برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، معاون قرآن و عترت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خوزستان گفت: با هدف شناسایی و رصد وضعیت حافظان قرآن کریم و کمک به تحقق تکلیف تربیت حافظان قرآن، بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت همزمان با سراسر کشور در شهر‌های مختلف استان برگزار شد.

موسوی با اشاره به اینکه در این آزمون حدود ۴ هزار نفر در استان خوزستان شرکت کرده بودند، ادامه داد: از این تعداد ۷۰۰ نفر از در شهرستان اهواز و در دانشگاه آزاد اسلامی این شهرستان در آزمون سراسری قرآن و عترت حضور داشتند.

وی خاطر نشان کرد: شرکت کنندگانی که از مجموع ۱۰۰ امتیاز، نمره ۷۰ راکسب کنند هدایای دریافت خواهند کرد و گواهی نامه رسنمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به آنها اعطا خواهد شد.