به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، محمد قندالی، سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شاهرود گفت: در جریان این اقدام مأموران یگان حفاظت پناهگاه حیات وحش خوش ییلاق، از متخلفان یک قبضه اسلحه تک‌لول ساچمه‌زنی، هفت قطعه کبک و یک فشنگ چهارپاره کشف و ضبط کردند.

وی افزود: پس از طی مراحل قانونی، متخلفان به همراه اقلام کشف‌شده تحویل عوامل انتظامی شهر کلاته‌خیج شدند تا مراحل قانونی و قضایی پرونده پیگیری شود.