در آستانه هفته بسیج دویست و پنجاه دانش‌آموز دختر مقطع متوسطه اول به منطقه عملیاتی مهران، اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ فرمانده سپاه ناحیه ایلام هدف از این اعزام را آشنایی دانش آموزان با فرهنگ ایثار و شهادت اعلام کرد و افزود: تا پایان آذر ماه هزار و پانصد دانش آموز دیگر از شهرستان ایلام به مناطق عملیاتی دهلران و مهران اعزام می‌شوند.

سرهنگ سلیمانیان اضافه کرد: تا پایان امسال پنج هزار دانش‌آموز شهرستان ایلام در قالب اردو‌های راهیان نور از مناطق عملیاتی استان ایلام بازدید می‌کنند.