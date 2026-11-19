رئیس سازمان بسیج سازندگی گفت: بسیج سازندگی با رویکردی جدید با ایجاد صندوق‌های قرض الحسنه اشتغال زا در تمام ۶۰ هزار محله کشور، منابع خرد مالی مردم را به چرخه تولید و صنایع خانگی تزریق کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ به منظور حمایت از صندوق‌های محلی، تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان بسیج سازندگی و بانک قرض‌الحسنه مهر ایران امضا شد.

در این مراسم، سردار محمد زهرایی گفت: «سازمان بسیج مستضعفین در رویکرد جدید خود، تمرکز اصلی را بر اشتغال‌زایی محله‌محور قرار داده است. هدف این است که با محوریت مساجد و گروه‌های مردمی، صندوق‌های قرض‌الحسنه در هر محله شکل بگیرد تا سرمایه‌های کوچک مردم، به‌جای غیرفعال بودن، در اقتصاد محلی و صنایع خانگی جریان پیدا کند.»

وی افزود: «طبق تفاهم‌نامه جدید میان بسیج سازندگی و بانک مهر ایران، این بانک قرار است نقش پشتیبان و مشوق را ایفا کند. این حمایت‌ها شامل ارائه تسهیلات با کارمزد بسیار پایین و اختصاص سود به سپرده‌های صندوق‌ها است تا انگیزه مردم برای مشارکت در این طرح افزایش یابد.»

سردار زهرایی با تأکید بر اینکه این طرح صرفاً محدود به مناطق محروم نیست، گفت: «برنامه پنج‌ساله ما این است که در هر محله، یک صندوق قرض‌الحسنه اشتغال‌زا با مدیریت محلی و حمایت بانکی ایجاد شود؛ هدف نهایی نیز پوشش تمامی ۶۰ هزار محله کشور است. این طرح با ایجاد زنجیره ارزش در هر منطقه، به‌دنبال آن است که از تولید تا بسته‌بندی و بازاررسانی محصولات محلی (اعم از کشاورزی، صنایع دستی یا خدمات گردشگری) با حمایت مالی این صندوق‌ها انجام شود تا اقتصاد محلی از درون خود توانمند گردد.»

توسعه اشتغال محلات با مدل اهرمی بانک قرض‌الحسنه مهر

­مدیر عامل­ بانک قرض‌الحسنه مهر ایران گفت: این بانک، در راستای تقویت معیشت و حمایت از مشاغل خرد، با همکاری سازمان بسیج سازندگی، برنامه‌ای کلان برای تجهیز منابع و حمایت از صندوق‌های مردمی و فعالیت‌های اقتصادی محلات تدوین کرده است. همچنین با هدف حمایت از اشتغال‌زایی در سطوح خرد، به‌ویژه برای بانوان و جوانان، به دنبال ایجاد مدل‌های اهرمی در حوزه صندوق‌های مردمی در سطح محلات کشور­ هستیم.

فتحعلیان با اشاره به اهمیت حمایت از مشاغل خانگی و کسب‌وکار‌های خرد وخانگی در سطح محلات، گفت: ما با استفاده از وجوه صندوق‌های محلی به‌عنوان پشتیبان مالی، قصد داریم منابع بانکی را به شکلی اهرمی به این گروه‌ها تخصیص دهیم، به گونه‌ای که اگر صندوق‌ها آورده‌ای داشته باشند، بانک نیز با مدل‌های حمایتی، توان مالی آنها را به‌طور چشمگیری افزایش دهد تا بتوانیم در بازه زمانی کوتاه، شاهد رشد اشتغال در محلات باشیم.

وی همچنین به ویژگی‌های اجرایی این طرح اشاره کرد و افزود: این فرآیند به صورت کاملاً غیرحضوری و از طریق اپلیکیشن‌های بانکی ­انجام می‌شود تا با کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی، دسترسی به تسهیلات برای شهروندان تسهیل گردد. همچنین، پرداخت این تسهیلات در بازه‌های زمانی ۱۲ تا ۶۰ ماهه انجام خواهد شد تا گردش مالی در این کسب‌وکار‌ها حفظ شود.

مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در ادامه تأکید کرد که تمامی محصولات و خدمات این بانک، پیش از عملیاتی شدن، از نظر شرعی توسط کمیته فقهی و با حضور ناظران بررسی می‌شود تا اطمینان حاصل شود که خدمات ارائه شده کاملاً مطابق با ضوابط اسلامی است. همچنین این بانک علاوه بر تمرکز بر تامین مالی، به مسئولیت‌های اجتماعی خود نیز پایبند است و از طریق مدل‌های مختلف، به دنبال حمایت از طرحهای عام‌المنفعه و اجتماعی در کنار توسعه کسب‌وکار‌های کوچک می‌باشد.